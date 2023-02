Cinemas de São Carlos, Araraquara e Rio Claro têm ingressos a R$ 10; saiba como comprar e filmes

‘Semana do Cinema’ começa nesta quinta-feira (9) e segue até 14 de fevereiro. Cinemas terão ingressos a R$ 10 em São Carlos, Araraquara e Rio Claro

Cinemas de São Carlos (SP), Araraquara e Rio Claro estão participando da ‘Semana do Cinema’, que terá ingressos ao preço único de R$ 10 para todos os públicos.

A iniciativa começa nesta quinta-feira (9) e segue até 14 de fevereiro. (veja abaixo os locais e os filmes em cartaz).

‘Avatar 2: O Caminho da Água’, ‘Gato de Botas 2’, ‘Tudo em todo lugar ao mesmo tempo’, ‘Megan’, ‘Batem à Porta’ e ‘A Profecia do Mal’ estão entre os filmes disponíveis na região.

São Carlos

O Cine Araújo, que fica no shopping Iguatemi, terá preço reduzido dos ingressos para filmes 2D e 3D. Além disso, também haverá combo promocional por R$ 29, com dois refrigerantes de 500/600 ml e uma pipoca média.

Veja aqui a programação de filmes no Cine Araújo

Os ingressos podem ser adquiridos online ou na bilheteria do cinema, que fica na Rua Passeio dos Flamboyants, 200.

Cinema de Araraquara terá ingressos a R$ 10

Araraquara

Em Araraquara, a rede Moviecom, no shopping Jaraguá, também participa da semana. Os ingressos da rede Moviecom podem ser adquiridos pela internet ou na bilheteria do cinema, que fica na Av. Alberto Benassi, nº 2270 – Jardim dos Manacas.

Veja aqui a programação de filmes do Moviecom

Moviecom em Araraquara

Rio Claro

O grupo Cine Rio Claro também está na campanha. Os ingressos podem ser comprados online ou na bilheteria no Avenida Conde francisco Matarazzo Junior, 205 – Vila Paulista, no shopping Rio Claro.

Veja aqui programação de filmes do Cine Rio Claro

A iniciativa é da Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (Feneec) e apoio da Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex (Abraplex).

