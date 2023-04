cingoli,-faccia-a-faccia-con-un-daino.-“l’ho-immortalato,-momento-magico’’

Cingoli, 4 aprile 2023 – “Un momento magico. Era tanto che aspettavo quest’incontro, i suoi occhi e i miei si sono finalmente incontrati”. Racconta così lo scatto catturato lungo la vallata delle Serre Gianluca Scalpelli, originario di Cingoli e fotografo per passione. Domenica scorsa, dopo un’oretta che attendeva di vedere un daino, è riuscito ad ammirarlo in tutta la sua maestosità e anche a fare qualche scatto che difficilmente dimenticherà. Una foto che svela il luogo preferito dei daini, nel ramo selvaggio del lago di Castreccioni.

“Una vallata silenziosa, ricca di vegetazione e quindi foraggio e con l’acqua del lago a due passi – spiega Scalpelli al Carlino -: un ambiente ideale per il daino che è stato reintrodotto in questo territorio negli anni Ottanta del Novecento. Siamo vicino al paesino diroccato Panicali dove non vive più nessuno se non due famiglie in estate. Al bosco si arriva attraverso percorsi non segnalati dove se si è attenti si possono scorgere le orme dei daini. Domenica mi sono messo sulle loro tracce, complice il fatto che il terreno era un po’ bagnato per via della pioggia delle ore precedenti. Ho atteso circa un’ora quando l’ho visto uscire dal bosco – racconta ripercorrendo quegli istanti -. Sarà stato a 30 metri massimo da me e quando ha sentito il mio odore è scappato. Un momento indimenticabile».

In realtà a Cingoli la presenza del cervo, stessa famiglia del daino è risalente nel tempo tantochè lo stesso stemma municipale ne rappresenta due. Per chi volesse seguire le tracce del daino a Pasquetta è prevista un’escursione di 6 chilometri con partenza alle 8,30 dal B&B Podere Se Serre. Per info e prenotazioni: 3400793987.

Cristianardi