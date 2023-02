Cinzas de modelo encontrado morto em apartamento na Itália chegam ao RS, diz madrasta

Gabriel Luiz Dias da Silva, de 27 anos, foi localizado com um saco plástico na cabeça em imóvel na Província de Pádua. Antes da cremação, corpo da vítima passou por necropsia. Laudo com a causa da morte será emitido em até 90 dias, segundo família. Gabriel Luiz Dias da Silva, de 27 anos, modelo do RS encontrado morto na Itália

Reprodução/Instagram

As cinzas do modelo e personal trainer Gabriel Luiz Dias da Silva, de 27 anos, chegaram ao Rio Grande do Sul na madrugada deste domingo (5). Ele foi encontrado morto em janeiro com um saco plástico na cabeça em um apartamento na Província de Pádua, na Itália.

Antes da cremação, o corpo da vítima foi submetido a uma necropsia para apurar as causas da morte. O laudo com a conclusão será emitido em até 90 dias, segundo familiares de Gabriel.

Um italiano de 71 anos, identificado como Gianclaudio DB, chegou a ser preso, suspeito de envolvimento na morte do modelo. Ele é dono do imóvel em que o gaúcho foi encontrado sem vida.

Gianclaudio foi solto pela Justiça local dias depois. De acordo com informações prestadas à família do brasileiro, o homem está sendo investigado por omissão de socorro, homicídio culposo (quando não há a intenção de matar) e ocultação de cadáver.

”Nada vai trazer nosso filho de volta. A gente quer saber a verdadeira causa da morte. Era um rapaz cheio de vida, cheio de histórias”, indigna-se a madrasta, Ana Priscila da Silva.

Na versão do suspeito, segundo a imprensa italiana, seu apartamento recebia uma festa de “sexo e muitas drogas”. O imóvel está fechado e é analisado pela perícia italiana.

Família de modelo do RS encontrado morto na Itália nega versão do suspeito

Viagem e despedida

A família de Gabriel viajou para a Itália no começo da semana. A ideia inicial era realizar o traslado do corpo para o Brasil, mas, após sugestão do consulado brasileiro no país europeu foi decidido pela cremação.

”Sentamos, analisamos, conversamos e achamos que seria a opção mais viável financeiramente”, diz a madrasta.

As despesas foram custeadas com a ajuda de uma vaquinha virtual. Ao todo, foram arrecadados R$ 15 mil entre mais de 300 apoiadores.

Os atos fúnebres ocorreram após a liberação do corpo para a família. Segundo a madrasta, na terça-feira (31) foi realizada a cremação e uma cerimônia reservada aos parentes. Na sexta (3), houve um segundo momento, desta vez extensivo a amigos e conhecidos de Gabriel na Itália.

”A gente se encontrou com vários amigos e clientes dele. Era um menino muito bom. Nós temos várias mensagens de amigos dizendo que era um menino de coração bom. Se fosse tudo que falaram nos jornais da Itália, não teria tanta gente pra nos receber lá”, afirma Ana Priscila.

As cinzas de Gabriel serão enterradas em um jardim que está sendo construído em uma residência da família. “Ele tinha uma árvore da vida tatuada no braço”, relembra a madrasta.

Natural de Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre, Gabriel foi para o país europeu em março de 2019 e morava na Província de Pádua. Ele era o mais velho de cinco irmãos. O modelo não chegou a conhecer a mais nova, uma menina com menos de dois anos. Ele deixa o pai, Luciano Luiz Silveira da Silva, e a madrasta.

Gabriel Luiz Dias da Silva, de 27 anos, modelo do RS encontrado morto na Itália

Reprodução/Instagram

VÍDEOS: Tudo sobre o RS

Vittorio Rienzo