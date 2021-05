Cipolle gratinate al forno. Ricetta facile e leggera.

La ricetta delle Cipolle gratinate è sfiziosa, veloce e semplicissima, un’idea carina per portare in tavola un piatto da leccarsi i baffi! Le nostre cipolle sono molto versatili: possiamo prepararle come contorno per qualsiasi secondo piatto, dalla carne al pesce, e anche come antipasto: ottime mangiate calde, tiepide o fredde, possono essere preparate in anticipo, soprattutto nei mesi estivi.

Possiamo preparare queste cipolle gratinate al forno in tanti modi diversi e personalizzare la ricetta in base ai nostri gusti. Noi abbiamo scelto di usare tre tipi di cipolle: dorate classiche, bianche e rosse. Per la panatura usiamo un mix di pangrattato e formaggio grattugiato, a cui aggiungiamo sale, pepe, basilico, timo e prezzemolo. Ovviamente la scelta delle erbe aromatiche dipende dai nostri gusti: possiamo usare sia quelle fresche che quelle secche, dunque largo alla fantasia!

La cottura ha due fasi: prima si lasciano cuocere le cipolle a fette in forno, con olio e sale, e in un secondo momento si aggiunge la panatura, in modo da assicurarci che diventi croccante senza bruciarsi o scurirsi eccessivamente. Se vogliamo preparare questa ricetta in una versione più veloce, possiamo tagliare le cipolle a fettine molto sottili, metterle sulla teglia con olio e sale e poi aggiungere la panatura. Le fettine sottili cuoceranno in fretta e si potranno servire con un cucchiaio.

Bene, mettiamoci all’opera: provate anche voi a preparare le nostre cipolle gratinate e fateci sapere se vi sono piaciute!

