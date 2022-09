Cipolline catanesi, i famosi rustici di pasta sfoglia siciliani, un delizia che si prepara in pochi minuti per una cena velocissima. Il mitico piatto “fast food” siculo che piace a tutti gli appassionati di cipolla. Un piatto buonissimo che può essere accostato all’arancino, al cannolo e così via. La cultura gastronomica siciliana à così varia da avere anche un capitolo folto che riguarda la rosticceria. Andiamo adesso a vedere come si preparano e quali sono gli ingredienti.

Ingredienti per Cipolline Catanesi

2 rotoliPasta sfoglia

2Cipolle

150 g Prosciutto cotto

150 ml Salsa di pomodoro

100 g Provola

q.b.Olio evo

1 Uovo

Preparazione

La prima cosa da fare è quella di prendere le cipolle e sbucciarle. Tagliatele quindi a metà e affettatele in maniera sottile. Lavatele e togliamo tutte le impurità. Con un panno carta asciughiamole bene. Fatto questo prendiamo una padella larga: aggiungiamo dell’olio ( siate generosi). Scaldate l’olio e versate le cipolle: fatele appassire a fuoco lento. Dovranno ammorbidirsi e dovranno risultare trasparenti. Aggiungete acqua. Aggiustate quindi di sale, mettete il pomodoro e lasciamo andare per 5 o 6 minuti: il tempo che si asciughi.

Prendiamo quindi la sfoglia dal frigo e lasciamo qualche minuto all’esterno ( a temperatura ambiente in maniera che si possa sdrotolare facilmente). Dividiamo in 4 quadrotti uguali. Al centro di ogni quadrotto mettiamo il nostro ripieno, il fior di latte ( o mozzarella ben asciutta). Mettete un pezzettino di prosciutto. Spennellate i lati dei quadrotti con un uovo battuto e poi chiudeteli a fazzoletto fino a formare un quadrato.

Una volta chiuse le cipollotte spennelliamo la superficie con l’uovo che abbiamo sbattutto in precedenza. Cuociamo i nostri rustici in forno preriscaldato a 200 gradi ( anche 190) statici per una 15ina di minuti. Se dopo 10 minuti le trovate dorate potete anche estrarle. Il risultato, oltre alla doratura, dovrà essere gonfia. Gustatele tiepide e buon appettito.

