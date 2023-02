circuito-de-carnaval-da-prefeitura-tem-26-blocos-de-rua-em-seis-pontos-de-boa-vista

‘Carnaval de Todos’ ocorre de 18 a 21 de fevereiro em avenidas e praças da cidade. Carnaval de rua em Boa Vista ocorre em seis pontos da cidade

Prefeitura/Divulgação

A festa de carnaval organizada pela prefeitura de Boa Vista terá desfiles de 26 blocos de rua nos quatro dias de folia, de sábado (18) até a terça-feira (21). A festa ocorre após dois sem em razão da pandemia de Covid-19.

O município organiza eventos de carnaval simultâneos em seis diferentes locais da cidade: avenida Ville Roy; praça Aderval da Rocha (Nova Canaã); praça Cabos e Soldados (Caranã); praça Maria da Penha (Jóquei Clube); praça do Nova Cidade e na praça Chico do Carneiro (bairro dos Estados).

A programação, chamada pela prefeitura de “Carnaval para Todos”, será no formato simultâneo para que haja “participação dos foliões que moram em bairros diferentes, integrando todos ao carnaval.” Em anos anteriores, a festa ocorria somente na avenida Ene Garcês, no Centro da cidade.

“Chamamos de ‘Carnaval para Todos’, que vai acontecer desde o Centro até os bairros mais afastados da cidade. As pessoas vão abrir as portas de casa e ver os foliões brincando na rua. Esse é um modelo que vai, sem sombra de dúvidas, dar satisfação a muita gente”, disse o prefeito.

A programação com os dias e horários que cada bloco desfila ainda não foi divulgada prefeitura, mas, desfilam na avenida:

Canaimé

Gigantes da Folia

Paçoca da Cúpula

Bloco do Transplantado (social)

Bloco Mamãe Eu Quero Brincar (família)

Bloquinho da Ousadia

Anjos Foliões(PCD)

Folia Caipira

Bloco do Mujica

Bloco do Poeske

Bloco da Felicidade

Nona Banana

Bloco do Dente de Leite (infantil)

Bloco do Maisena

Bloco dos Papudinhos

Deuses na Folia

Tepequém

Bloquinho Pet & Kids do Caramelo (infantil e pet)

Bloco da Carretinha (infantil)

Cê Tá Dentro Deixa

Os Bambas na Avenida;

Bloco do Clima

Beijo Bom

Bloco do Twitter

Fla Folia

Bloco Coração Folia

Além dos blocos de rua, o ‘Carnaval para Todos’ terá apresentações de artistas e bandas locais nos seis pontos distribuídos pela cidade.

Vittorio Ferla