Nënkryetarja e PDK-së, Vlora Çitaku, ka thënë se të hënën më 27 shkurt, në takimin e nivelit të lartë në Bruksel mes kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë, Aleksandër Vuçiq do të nënshkruhet një marrëveshje, përmes së cilës palët zotohen se do të zbatojnë të gjitha marrëveshjet e arritura deri më tani.

Siaps saj, një marrëveshje me asociacionin në qendër, e njohjen as në periferi.

“Nesër do të nënshkruhet një marrëveshje përmes së cilës palët zotohen so do të zbatojnë të gjitha marrëveshjet e arritura deri më tani. Një marrëveshje me asociacionin në qendër, e njohjen as në periferi. Një status quo e re. Ky plan nuk ka pikur nga qielli. Ky është produkt i negocimit të Kryeministrit”, ka shkruar Çitaku në Facebook.

The post Çitaku: Nesër nënshkruhet një marrëveshje, një marrëveshje me Asociacionin në qendër, e njohjen as në periferi appeared first on Dukagjini.

The post Çitaku: Nesër nënshkruhet një marrëveshje, një marrëveshje me Asociacionin në qendër, e njohjen as në periferi appeared first on Dukagjini.

pappa2200