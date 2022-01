citofonare-rai-2,-simona-ventura-crea-caos-in-studio-e-la-perego-si-infastidisce,-il-web-si-scatena

Nel salotto di Citofonare Rai Due, il programma condotto da Paola Perego e Simona Ventura sembra essere successo praticamente di tutto. Nel corso della puntata che è andata in onda proprio ieri domenica 30 gennaio 2022, sembra che ad un certo punto sia accaduto qualcosa tra le due conduttrici.

Citofonare Rai due, siparietto tra Paola Perego e Simona Ventura

Tanto spazio è stato dato al Festival di Sanremo. Nello specifico, tra le due conduttrici sembra che la Ventura si sia dimostrata piuttosto agitata ed anche molto energica, creando parecchio caos in studio. Tutto ciò è accaduto proprio nel momento in cui è stato offerto il caffè agli ospiti presenti in studio. Appena arrivate le tazzine ed il caffè, Paola Perego avrebbe iniziato ad offrirlo ai suoi ospiti. Simona, a quel punto avrebbe deciso di correre in suo soccorso per darle un aiuto anche se la Perego non lo aveva richiesto.

Simona Ventura vuole aiutare la collega ma combina dei guai

“Io mi metterei qui”, avrebbe detto Simona avvicinandosi al tavolo. La Ventura però si sarebbe appoggiata sul tavolo di vetro, facendo cadere alcune tazzine con all’interno il caffè. La collega sembra sia rimasta senza parole, così come gli ospiti in studio ovvero Riccardo Fogli che sarebbe sobbalzato dalla sedia. Stessa reazione per altri vip presenti in studio come Valerio Scanu, Annalisa Minetti, Gigliola Cinquetti e Simon &the Stars. Ad ogni modo, Paola Perego rivolgendosi alla sua collega sembra averle detto “Tu devi fare l’aforisma, ci penso io al caffè” con una espressione del viso molto eloquente. Ovviamente questa scena non è passata inosservata e su Twitter i telespettatori hanno commentato l’accaduto.

Molti i commenti sui social da parte dei telespettatori divertiti

Molti hanno trovato questo siparietto molto divertente. Qualche telespettatore avrebbe addirittura fatto una richiesta alla Rai, chiedendo di poter sostituire Oggi è un altro giorno di Serena Bortone con Citofonare Rai 2.A piacere al pubblico sono stati anche i collegamenti di Marina Fiordaliso, che nel programma ha il ruolo di inviata all’Ariston. La cantante dovrà intervistare i cantanti in gara e cercare anche di cogliere qualche curiosità. Fiordaliso già nella giornata di ieri avrebbe tentato di accedere ad una zona piuttosto blindata, dove si trovano artisti e organizzatori ma ad un certo punto sarebbe stata bloccata dalla sicurezza. Sembra però sia riuscita a beccare Amadeus che ha mandato un caro saluto alle due conduttrici ovvero Simona Ventura e Paola Perego con tanti di sorrisi e battute.