Città senz’auto? Torna MobilitARS, il simposio dedicato alla gestione della mobilità urbana

Dal 26 e al 28 maggio 2022, torna MobilitARS, il simposio dedicato all’arte della gestione della mobilità urbana, che quest’anno si terrà in presenza al Centro Loris Malaguzzi di Reggio Emilia, organizzato da Bikenomist in collaborazione con il Comune di Reggio Emilia, il supporto di Selle Royal Group e Eco Counter, e con il Patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica e del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Focus di questa seconda edizione di MobilitARS dedicata alla transizione ecologica sarà la “Città senz’auto” e vedrà in apertura anche l’intervento del Ministro della Mobilità e delle Infrastrutture Sostenibili Enrico Giovannini.

“La sfida della gestione della mobilità urbana nel terzo millennio dovrà bilanciarsi tra un bisogno di efficienza e di offrire risposte alle crisi energetica, ambientale e climatica che stiamo vivendo – commenta Paolo Pinzuti, CEO di Bikenomist e direttore di MobilitARS -. Per questo motivo il tema portante di questa edizione sarà la ‘Città senz’auto’, per provare a immaginare un nuovo modo di muoversi e un utilizzo differente dello spazio urbano”.

Parlando dell’evento, l’Assessora alle Politiche per la Sostenibilità del Comune di Reggio Emilia Carlotta Bonvicini dice: “Reggio, da sempre cerca di fare il massimo per la mobilità sostenibile, sarà partecipe dell’evento sia come ospite che sulle tavole rotonde, sempre in cerca di collaborazioni per scoprire quello che di buono si sta facendo in Europa, e avrà anche l’occasione per presentare alla città e al pubblico il nuovo piano per la mobilità ciclabile della città, Velopoli – Biciplan 2022”.

Nelle due giornate di MobilitARS 2022 si avvicenderanno gli interventi di esperte ed esperti, che affronteranno il tema della mobilità indagando il ruolo sociale dello spazio pubblico senza perdere di vista le esigenze dell’economia, dell’adattamento al cambiamento climatico e al vivere urbano.

Il programma è stato curato dal Comitato Scientifico composto dal geologo e divulgatore scientifico Mario Tozzi, dal dirigente dell’Area Sviluppo territoriale del Comune di Reggio Emilia Paolo Gandolfi, dalla Vicepresidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati Rossella Muroni, dall’esperta di urbanistica e mobilità e ambiente, fino al 2014 professoressa presso l’Università IUAV di Venezia, Maria Rosa Vittadini, della politica e presidente dell’Agenzia Roma servizi per la mobilità Anna Donati, dall’ingegnere ambientale ed esponente di Fridays For Future Italia Giovanni Mori, dalla Presidente e CEO di Selle Royal Group Barbara Bigolin.

QUI il programma completo della manifestazione. L’accesso è completamente gratuito.

