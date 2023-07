City Analytics – Mappa di Mobilità: Utilizzo dei Big Data per Monitorare gli Spostamenti in Tempo Reale durante l’Emergenza Covid-19

Nel contesto dell’emergenza Covid-19, Enel X, la business line dedicata all’innovazione del gruppo Enel, ha sviluppato una soluzione basata sui big data chiamata “City Analytics – Mappa di Mobilità”. Questo servizio innovativo, realizzato in collaborazione con Here Technologies, un’azienda specializzata nei servizi di dati geografici e di mappatura, offre una mappatura dettagliata degli spostamenti e dei chilometri percorsi dai singoli su scala nazionale, regionale, provinciale e comunale, fornendo alle pubbliche amministrazioni preziose informazioni per la pianificazione della mobilità durante la pandemia.

L’obiettivo principale di City Analytics – Mappa di Mobilità è fornire un quadro completo e aggiornato dei macro flussi di mobilità in Italia, utilizzando dati anonimizzati e aggregati provenienti da veicoli connessi, mappe e sistemi di navigazione, insieme a dati di localizzazione provenienti da applicazioni mobile e dati aperti delle pubbliche amministrazioni. Grazie all’analisi e all’elaborazione di questi dati, il servizio fornisce una valutazione accurata della variazione percentuale giornaliera o settimanale degli spostamenti, dei chilometri percorsi e delle aree attraversate rispetto a una media ponderata di gennaio 2020.

Francesco Venturini, amministratore delegato di Enel X, ha sottolineato l’importanza di questa soluzione per le pubbliche amministrazioni impegnate nella gestione dell’emergenza Covid-19. La collaborazione con Here Technologies ha permesso di mettere a disposizione del Paese uno strumento concreto per valutare l’evoluzione dei flussi di mobilità sul territorio, supportando così la pianificazione della fase di ripresa.

Edzard Overbeek, amministratore delegato di Here Technologies, ha evidenziato il ruolo strategico dell’intelligence di posizione nel combattere la pandemia globale di coronavirus. L’obiettivo comune di Enel X e Here Technologies è quello di contribuire al contenimento e al controllo della diffusione del virus, rispettando al contempo la privacy dei cittadini italiani.

I dati raccolti attraverso City Analytics – Mappa di Mobilità possono essere consultati gratuitamente fino al 31 maggio 2020 dalle Pubbliche Amministrazioni centrali e locali, dagli enti interessati e dalla Protezione Civile, tramite il portale Enel X YoUrban. Questi dati sono di grande importanza per comprendere gli impatti delle misure di contenimento del Covid-19 e per identificare le aree che richiedono un maggiore supporto nell’attuazione delle misure di controllo. La consultazione dei dati sarà resa accessibile anche ai cittadini attraverso una dashboard disponibile sul sito di Enel X.

In conclusione, City Analytics – Mappa di Mobilità rappresenta un’importante iniziativa per sfruttare il potenziale dei big data nella gestione dell’emergenza Covid-19. L’utilizzo di dati anonimizzati e aggregati consente di monitorare gli spostamenti su vasta scala, fornendo alle autorità una visione in tempo reale delle dinamiche di mobilità e supportando la presa di decisioni basata su dati concreti. Questa soluzione innovativa dimostra come la tecnologia possa giocare un ruolo cruciale nel gestire le sfide poste da emergenze di portata nazionale e internazionale.

Mata