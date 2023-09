City Branding e Web Reputation scenario di presenza globale

La metodologia utilizzata per l’Elcano Global Presence Index (IEPG) è stata pubblicata, insieme ai risultati del 2010, più di un anno fa. La sua pubblicazione e la successiva diffusione hanno dato luogo a vari dibattiti che, a loro volta, hanno portato a un ripensamento di vari elementi della metodologia dell’Indice. Pertanto, la pubblicazione della 2a edizione dell’IEPG comporta anche alcuni cambiamenti metodologici che, tuttavia, non ne alterano né l’essenza né i principi.

Inoltre, il crescente dibattito sull’immagine internazionale della Spagna ha reso ancora più forte la necessità di comprendere quella che potremmo chiamare la sua posizione reale ed effettiva nel mondo – che è ciò che l’IEPG tenta di misurare – in relazione alla sua immagine o reputazione. Pertanto, l’IEPG vuole essere anche uno strumento con cui comprendere tutte le variabili e i meccanismi coinvolti nel ‘marchio Spagna’. Si potrebbe dire che il differenziale tra la posizione di un Paese in termini di immagine o reputazione – la sua presenza soggettiva – e il posto che occupa effettivamente ed effettivamente – come riflesso dall’IEPG – è anche una misura – se il differenziale è negativo – della degli sforzi che potrebbe dover compiere per migliorare la propria immagine o per acquisire una maggiore influenza sulla scena globale, o – se il differenziale è positivo – del successo della sua diplomazia pubblica,

I principali cambiamenti metodologici sono stati i seguenti.

Innanzitutto, gli indicatori di presenza globale sono stati raggruppati in tre aree – economica, militare e “soft” – invece di cinque. In ogni caso, come illustrato di seguito, il nuovo sistema di ponderazione dell’IEPG, per indicatori, consente qualsiasi combinazione di forme di presenza, rendendo così più semplice la fruizione del simulatore presente sulla pagina web del progetto.

In secondo luogo, è stato eliminato il deflatore applicato agli indicatori espressi in unità monetarie. In questo modo si evita l’uso di deflatori eccessivamente laboriosi, poiché hanno svalutato eccessivamente la presenza economica dei paesi europei al punto da indicare, ad esempio, che il commercio estero era diminuito in termini reali in quasi tutti i paesi sviluppati nel corso degli anni ’90. A questo proposito va anche sottolineato che la variabile Sport è “inflazionata”, come spiegato di seguito.

In terzo luogo, il numero di indicatori che definiscono la presenza economica è stato aumentato, con i beni – l’indicatore generale nella nostra metodologia iniziale – differenziati in beni primari e manufatti. In questi due casi, la natura della presenza fornita dalle esportazioni dell’uno o dell’altro tipo è diversa, rendendo così più semplice l’analisi della Presenza Economica nell’IEPG.

Quarto, il sesto cambiamento è che le capacità coperte dall’equipaggiamento militare sono state aumentate rispetto alla versione precedente focalizzata solo sugli elementi più strategici e a lungo raggio. Questa edizione, al fine di fornire all’Indice una maggiore coerenza interna, ora include più capacità a corto raggio, come la proiezione militare transfrontaliera. Tutte le altre componenti dell’Indice presuppongono che presenza globale significhi anche presenza transfrontaliera, come nel caso della Migrazione, che non fa distinzione tra i paesi di origine dei flussi migratori, e dei Servizi, che non fa distinzione tra i diversi mercati di esportazione.

In quinto luogo, è stato incluso un nuovo indicatore informativo per valutare la presenza “soft” dei paesi attraverso il web. Come spiegato di seguito, la larghezza di banda installata è stata inclusa come elemento nel calcolo dell’IEPG.

In sesto luogo, infine, sebbene sia stato mantenuto il sistema di ponderazione delle componenti dell’IEPG – da parte di esperti sondaggi –, l’indagine è stata estesa ai due livelli dell’IEPG – aree e indicatori –, consentendo così il riordino degli indicatori in qualsiasi raggruppamento di presenze desiderato. e non solo nelle tre aree utilizzate nella sua progettazione attuale. Allo stesso modo, il numero di esperti consultati è stato aumentato e ora include un numero di esperti provenienti da altri paesi al fine di ridurre al minimo qualsiasi pregiudizio culturale che potrebbe emergere dall’essere limitati agli accademici nazionali.

Oltre a questi cambiamenti metodologici, abbiamo dotato questo strumento analitico della piattaforma che meglio si adatta alla sua natura di indice sintetico calcolato per circa 50 paesi: un sito web www.iepg.es.

Siamo andati oltre il carattere statico del primo IEPG, calcolato su un solo anno, prendendo una serie temporale su base quinquennale per vedere come è cambiata la presenza globale dei paesi dalla caduta del Muro di Berlino. I dati IEPG pubblicati nel luglio 2012 per gli anni 1990, 1995, 2000, 2005, il ricalcolo dei dati per il 2010 e quest’ultima edizione del 2012 seguono tutti la metodologia delineata di seguito, invece di quella utilizzata per i risultati iniziali dell’Indice (Olivié & Molina, 2011). La fornitura di schede paese per i primi 11 paesi nella classifica IEPG facilita inoltre una prima analisi delle serie temporali.

Per calcolare l’IEPG per il 1990 è stato necessario fare una serie di ipotesi. Come notato sopra, lo scopo di includere quest’anno è quello di mostrare lo stato della presenza di ciascun paese nel mondo alla fine dell’egemonia dei due blocchi di potere rivali. . Pertanto, invece di includere Germania, Russia, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia e Slovenia, l’IEPG del 1990 comprende Repubblica Federale di Germania, Unione Sovietica, Cecoslovacchia e Jugoslavia, sebbene Estonia e Lituania fossero in realtà formalmente indipendenti Poi. Sebbene sia stato possibile raccogliere dati per la maggior parte degli indicatori per i quattro paesi ormai estinti –tutti nel caso di presenza economica, sport, turismo, istruzione e scienza–, altri –cultura, informazione e tecnologia– hanno dovuto essere stimati dagli autori . Nel caso di Migrazioni è la fonte stessa, la Divisione Popolazione delle Nazioni Unite, che ha calcolato i dati stimati per la nuova configurazione e non per il vecchio mondo a due blocchi. Pertanto, l’indicatore migratorio per la Repubblica Federale di Germania nel 1990 corrisponde effettivamente, secondo le Nazioni Unite, alla Germania unificata – Repubblica Federale e Repubblica Democratica Tedesca –, quello della Jugoslavia alla Slovenia, quello dell’Unione Sovietica all’aggregato di Russia, Estonia, Lettonia, Lituania e Cecoslovacchia alla somma degli stock di popolazione della Repubblica Ceca e della Slovacchia. Nel caso dell’indicatore della cooperazione allo sviluppo, il dato per la Germania è offerto dall’OCSE -la fonte originale per questo paese e non dalla RFA- mentre il dato per l’Unione Sovietica ha dovuto essere stimato dagli autori. Quest’anno alla Cecoslovacchia e alla Jugoslavia è stato assegnato il valore zero per questo indicatore.

Questo documento di lavoro spiega la metodologia utilizzata nel calcolo dell’IEPG. La prima sezione ripercorre la definizione e gli obiettivi dell’IEPG, che rimangono invariati rispetto alla versione precedente. Le due sezioni seguenti spiegano rispettivamente i criteri per la selezione degli indicatori e delle variabili scelte per riflettere la presenza globale dei paesi in termini economici, militari e soft e per la selezione dei paesi. La quarta sezione descrive la struttura dell’Indice, i suoi componenti, gli indicatori e le relative fonti. Le sezioni finali esaminano gli aspetti più tecnici (stima dei dati mancanti, limiti di scala e ponderazioni).

Definizione e obiettivi

Per presenza globale intendiamo l’effettivo posizionamento di un Paese, in termini assoluti, nell’economia, nella società e nelle arene politiche e militari globali, il tutto nell’attuale contesto di globalizzazione.

Pertanto, l’IEPG si concentra sulla misurazione della presenza di vari paesi – e non del loro potere o influenza – nei settori dell’economia, della difesa e in altri ambiti di presenza morbida come cultura, sport, turismo, migrazioni, scienza, informazione, tecnologia. , istruzione e cooperazione internazionale allo sviluppo.

Le misurazioni si basano su dati oggettivi e tangibili, non su opinioni o percezioni. Allo stesso modo, l’obiettivo non è quello di misurare il livello di inserimento di un paese nel processo di globalizzazione o il suo grado di apertura ad esso – cosa che già fanno altri indici di globalizzazione e libertà economica – ma la sua presenza o proiezione internazionale totale rispetto ad altri paesi e rispetto a la propria storia. Infine, misura la presenza di un paese in base ai risultati, tralasciando qualsiasi considerazione degli sforzi compiuti per raggiungerlo, ad esempio, aderendo a strutture di governance sovranazionali o in base alla spesa di bilancio.

Inoltre, riunendo in modo coerente le sparse informazioni quantitative disponibili su molti aspetti legati alla proiezione esterna e consentendo confronti tra paesi e nel tempo, l’Indice è uno strumento molto utile per qualsiasi analisi relativa alla presenza internazionale di qualsiasi paese o gruppo selezionato di paesi. . In primo luogo, con questo Indice si possono fare valutazioni sulla politica estera di ogni singolo paese e l’Indice può anche aiutare a stimare il posizionamento di un paese in termini di potere o influenza. Ad esempio, l’aumento o il calo della presenza di un paese nel tempo darebbe un’idea dell’efficienza di una determinata politica estera attuata in un certo periodo di tempo. A questo proposito, non solo le future edizioni dell’IEPG saranno utili, ma anche le analisi retrospettive che illustrano lo sviluppo dei paesi inclusi nello studio. In secondo luogo, l’Indice può aiutare a identificare i principali ambiti in cui un Paese è presente e le variazioni nel peso relativo della sua presenza nei diversi ambiti: un aumento della presenza totale di un Paese in un dato periodo potrebbe coincidere, ad esempio, con un declino della sua presenza militare, o un simultaneo aumento in termini scientifici o economici. Queste informazioni aiuterebbero anche a identificare le strategie impiegate dai paesi nel campo degli affari esteri. In terzo luogo, l’IEPG consente di analizzare le tendenze globali della presenza internazionale. Così, si potrebbe verificare in termini generali se negli ultimi decenni la presenza globale del gruppo di paesi inclusi nell’Indice abbia aumentato la propria presenza nella cooperazione allo sviluppo in misura maggiore rispetto a quella nelle migrazioni. Infine, l’IEPG aiuta anche ad analizzare le tendenze, in termini di presenza globale, per un gruppo selezionato di paesi. Ad esempio, un’analisi combinata della presenza di Cina e Stati Uniti potrebbe aiutare a determinare se esiste una tendenza verso un nuovo mondo bipolare (insieme alle sue principali caratteristiche) e un’analisi dell’Europa nel suo insieme potrebbe allo stesso modo servire a identificare le tendenze in la presenza globale dell’Europa o dell’Unione Europea. per un gruppo selezionato di paesi. Ad esempio, un’analisi combinata della presenza di Cina e Stati Uniti potrebbe aiutare a determinare se esiste una tendenza verso un nuovo mondo bipolare (insieme alle sue principali caratteristiche) e un’analisi dell’Europa nel suo insieme potrebbe allo stesso modo servire a identificare le tendenze in la presenza globale dell’Europa o dell’Unione Europea. per un gruppo selezionato di paesi. Ad esempio, un’analisi combinata della presenza di Cina e Stati Uniti potrebbe aiutare a determinare se esiste una tendenza verso un nuovo mondo bipolare (insieme alle sue principali caratteristiche) e un’analisi dell’Europa nel suo insieme potrebbe allo stesso modo servire a identificare le tendenze in la presenza globale dell’Europa o dell’Unione Europea.

Oltre al potenziale esplicativo dell’IEPG, il suo valore può essere moltiplicato combinandolo – e le posizioni relative dei paesi che fornisce – con informazioni provenienti da altri indici già esistenti. Un’analisi comparativa dei valori dell’IEPG insieme a quelli degli indici che misurano la competitività, la globalizzazione, l’immagine del paese, il PIL o PIL pro capite, la popolazione, le spese di bilancio e altri consente di analizzare la politica estera e le relazioni internazionali da un gran numero di prospettive.

Ad esempio, l’Indice può aiutare a determinare quando la presenza internazionale di un paese supera il suo potenziale (inteso come peso economico o demografico). Per fare ciò, il valore di ciascun paese e la sua posizione nell’indice potrebbero essere confrontati con il suo corrispondente valore in termini di popolazione e prodotto interno lordo. Sarebbe possibile per un paese classificarsi (in termini di presenza) al di sopra o al di sotto del suo peso (in termini di popolazione o PIL), ma anche (in termini di influenza finale) al di sopra o al di sotto del suo peso (in termini di presenza). Ad esempio, la presenza del Brasile potrebbe essere inferiore al suo potenziale – poiché ha un grado limitato di internazionalizzazione effettiva considerando le dimensioni della sua economia – ma, al contrario, ha ottenuto buoni risultati in termini di influenza, traendo vantaggio dalla sua identificazione come BRIC emergente. paese (Brasile, Russia, India e Cina), collocandosi al di sopra del proprio peso in termini di presenze. In ogni caso, quello che va tenuto presente è che l’IEPG si basa su dati oggettivi che misurano l’effettiva internazionalizzazione di un Paese in più ambiti – e non su valutazioni soggettive sull’importanza assegnata a determinati poteri, o sull’efficacia nel trasformarla in reali influenza-. Indipendentemente dal fatto che la tendenza a medio termine sarà molto probabilmente quella di un rialzo dell’indice dei paesi emergenti – mentre i Paesi Bassi, la Norvegia e la Svizzera diminuiranno corrispondentemente –, i dati IEPG forniscono prove interessanti del fatto che, in alcuni casi, esiste un significativo contrasto tra il grande potenziale nazionale e la nascente internazionalizzazione. E il contrario può applicarsi ai paesi piccoli con un livello straordinariamente elevato di proiezione all’estero. classificando al di sopra del suo peso in termini di presenza. In ogni caso, quello che va tenuto presente è che l’IEPG si basa su dati oggettivi che misurano l’effettiva internazionalizzazione di un Paese in più ambiti – e non su valutazioni soggettive sull’importanza assegnata a determinati poteri, o sull’efficacia nel trasformarla in reali influenza-. Indipendentemente dal fatto che la tendenza a medio termine sarà molto probabilmente quella di un rialzo dell’indice dei paesi emergenti – mentre i Paesi Bassi, la Norvegia e la Svizzera diminuiranno corrispondentemente –, i dati IEPG forniscono prove interessanti del fatto che, in alcuni casi, esiste un significativo contrasto tra il grande potenziale nazionale e la nascente internazionalizzazione. E il contrario può applicarsi ai paesi piccoli con un livello straordinariamente elevato di proiezione all’estero.

Criteri per la selezione di indicatori e variabili

In linea con la definizione e gli obiettivi stabiliti per l’IEPG, in questa sezione verranno illustrati i criteri che guidano la selezione degli indicatori e delle variabili che costituiscono le aree di presenza globale e quindi influenzano il risultato finale dell’IEPG per ciascun Paese.

Innanzitutto, la presenza viene misurata in un’unica direzione (quella che potrebbe essere chiamata unidirezionalità). In secondo luogo, si misurano i risultati in termini di presenza, non i mezzi per conseguirli. Inoltre, tutte le variabili hanno un carattere esplicitamente esteriore. La presenza è data in termini assoluti e non relativi e l’IEPG misura la quantità di presenza e non la sua natura. Inoltre, come con qualsiasi altro Indice, si ricerca il massimo effetto esplicativo con il minor numero possibile di indicatori e variabili. Infine, la presenza viene valutata sulla base di dati concreti e non su opinioni o percezioni.

Unidirezionalità

Uno dei principi che governano l’IEPG è che, in ciascuna delle aree analizzate, la presenza viene misurata in una sola direzione: come spiegato più avanti, la presenza del commercio estero è definita attraverso le esportazioni (non le importazioni); la presenza di investimenti è misurata in termini di deflussi di capitale (non di afflussi); e la difesa viene misurata attraverso il dispiegamento militare all’estero (non dal numero di truppe o materiali stranieri presenti nel territorio di una nazione). La ragione principale è che nella maggior parte dei casi, le relazioni in entrambe le direzioni riflettono in misura maggiore l’importanza di un paese nel mondo, piuttosto che la sua presenza estera o globale.

Risultati vs. Mezzi

Va inoltre sottolineato che la misurazione della presenza implica la selezione di indicatori di risultato, non di mezzi o strumenti. Pertanto, la presenza commerciale di un paese viene misurata attraverso le sue esportazioni ma non attraverso i mezzi investiti per incrementare tale presenza (ad esempio, prestiti all’esportazione, partecipazione a fiere, missioni commerciali, numero di diplomatici e funzionari dediti alla promozione all’estero). [2] Questa selezione di variabili è coerente con l’idea che l’IEPG mira a servire come base, tra l’altro, per un’analisi delle politiche estere dei paesi scelti per lo studio. Gli indici o le analisi che fanno ricorso a variabili strumentali per definire la presenza esterna di un paese corrono il rischio di una certa tautologia: se si fa uno sforzo maggiore per valorizzare la presenza all’estero di un paese (attraverso mezzi come quelli sopra menzionati), e se la presenza viene misurato attraverso lo stesso sforzo, sembra ovvio che il risultato sarà un aumento della presenza all’estero. Ma questo tipo di misurazione non dice nulla sui risultati degli sforzi. Tornando all’esempio precedente, è impossibile dire se i prestiti alle esportazioni o la partecipazione a fiere (variabili strumentali) possano effettivamente aver contribuito a rilanciare le esportazioni (una variabile di risultato). Ciò sarebbe possibile solo monitorando lo sviluppo delle esportazioni (una variabile di risultato) e, in base a questo risultato, analizzando la qualità e la quantità degli sforzi compiuti per aumentare le esportazioni.

La dimensione transnazionale

L’IEPG include solo variabili che contengono informazioni specifiche sulla dimensione esterna o transfrontaliera di ciascun caso. L’Indice considera i flussi commerciali e finanziari, ma non il Pil (che, come detto, è un mero riferimento); include la migrazione ma non la popolazione (l’altro riferimento possibile), e il dispiegamento militare all’estero – o la capacità di dispiegamento – ma non la forza militare disponibile. L’Indice non utilizza dati sugli asset interni dei paesi, e nemmeno su quelli che potrebbero potenzialmente essere internazionalizzati. Piuttosto, viene calcolato utilizzando solo prove esplicite di presenza internazionale. Pertanto, l’Indice non comprende variabili come la biodiversità, la gastronomia, le riserve petrolifere di un paese o il numero dei suoi monumenti che sono stati dichiarati patrimonio mondiale delle Nazioni Unite. che potrebbero presumibilmente portare ad una maggiore presenza esterna, ma non lo fanno automaticamente. Tuttavia, nel caso di questi esempi, la presenza globale in tali aree porterebbe probabilmente a maggiori afflussi turistici o maggiori volumi di esportazioni, entrambi inclusi nell’IEPG.

Presenza assoluta e non relativa

Il gruppo di lavoro responsabile della progettazione dell’IEPG ha discusso a lungo se fosse opportuno misurare la presenza esterna di un Paese in relazione alla sua dimensione (popolazione o PIL). Alla fine, il gruppo ha deciso di considerare la presenza in termini assoluti e non, ad esempio, pro capite, perché l’obiettivo era determinare la presenza globale di una nazione – non quanto sia aperta – e perché (come affermato nella sezione precedente ) facilita il confronto con il suo peso o potenziale, fornendo informazioni sulla relativa maggiore o minore vocazione di un paese a stabilire la propria presenza internazionale. [3]

Quantità in opposizione alla natura

In termini generali, le componenti dell’Indice servono a misurare la presenza globale di ciascun paese in termini quantitativi e assoluti, indipendentemente dalla natura della loro presenza. Nei primi dibattiti sulle componenti dell’Indice si era ventilata la possibilità di misurare sia la quantità che la tipologia delle presenze. La quantità si riferisce al grado in cui un paese è presente in ciascuna delle aree –come, ad esempio, il volume delle sue esportazioni–, mentre per misurare il tipo o la natura della sua presenza sarebbe necessario includere elementi di valutazione simili a quelli necessari per valutare il potere o l’influenza – ad esempio, le esportazioni di alcuni prodotti potrebbero essere considerate migliori di altri, perché potrebbero essere il prodotto di un modello di produzione più robusto,

L’Indice si concentra su criteri che coinvolgono la quantità piuttosto che la natura o la tipologia, per le stesse ragioni per cui si è deciso di misurare la presenza piuttosto che il potere o l’influenza. In primo luogo, l’introduzione di criteri di qualità richiederebbe di attribuire un valore alla diversa natura di un’unica presenza in ciascuna area – le esportazioni di prodotti più orientati alla tecnologia sono migliori delle esportazioni di prodotti ad alta intensità di lavoro?, le missioni di peacekeeping sono coordinate da le Nazioni Unite sono preferibili ad una presenza militare internazionale decisa bilateralmente?–. Ciò porterebbe inesorabilmente ad assumere una posizione soggettiva sulla natura di una presenza ideale, mentre lo scopo principale dell’IEPG è quello di servire come base per qualsiasi tipo di analisi della politica estera o della presenza all’estero, indipendentemente dall’approccio con cui viene effettuata l’analisi. . Inoltre, se si trattasse di misurare la natura di una presenza all’estero, l’Indice si scontrerebbe con un grave limite rappresentato dalla scarsità di dati. L’Indice è quindi composto da indicatori che misurano la presenza, indipendentemente dal fatto che sia di natura bilaterale o multilaterale. Ad esempio, un cambiamento nella politica estera di un paese per quanto riguarda le questioni militari – come il ritiro degli Stati Uniti dalla presenza militare bilaterale nell’Europa orientale e l’aumento della propria presenza attraverso la NATO – non dovrebbe produrre alcuna variazione nel risultato dell’Indice per quello stesso periodo. paese, se lo spostamento non comporta un aumento o una diminuzione della sua presenza militare totale all’estero. l’Indice è composto da indicatori che misurano la presenza, indipendentemente dal fatto che sia di natura bilaterale o multilaterale. Ad esempio, un cambiamento nella politica estera di un paese per quanto riguarda le questioni militari – come il ritiro degli Stati Uniti dalla presenza militare bilaterale nell’Europa orientale e l’aumento della propria presenza attraverso la NATO – non dovrebbe produrre alcuna variazione nel risultato dell’Indice per quello stesso periodo. paese, se lo spostamento non comporta un aumento o una diminuzione della sua presenza militare totale all’estero. l’Indice è composto da indicatori che misurano la presenza, indipendentemente dal fatto che sia di natura bilaterale o multilaterale. Ad esempio, un cambiamento nella politica estera di un paese per quanto riguarda le questioni militari – come il ritiro degli Stati Uniti dalla presenza militare bilaterale nell’Europa orientale e l’aumento della propria presenza attraverso la NATO – non dovrebbe produrre alcuna variazione nel risultato dell’Indice per quello stesso periodo. paese, se lo spostamento non comporta un aumento o una diminuzione della sua presenza militare totale all’estero.

Numero minimo di indicatori

L’IEPG mira a recepire quante più forme possibili di presenza esterna con il minor numero possibile di indicatori. L’idea è quella di raccogliere la massima informazione sulle diverse forme di presenza con il minor numero possibile di variabili per garantire che l’Indice abbia una maggiore elasticità verso ciascuno degli indicatori che lo compongono. A tal fine, lo studio ha cercato in ogni momento di scegliere gli indicatori disponibili che illustrassero in modo più onnicomprensivo la realtà che l’IEPG vuole rappresentare. E ogni indicatore o variabile aggiuntiva è giustificata solo se il valore aggiunto marginale può compensare la complessità della sua inclusione. Allo stesso modo, l’idea è quella di descrivere forme di presenza appropriate per l’intero insieme di paesi selezionati. I possibili indicatori sopra menzionati, come la reputazione culinaria (che può essere misurata, (ad esempio, attraverso le recensioni delle guide Michelin) o il numero di premi Nobel vinti – a parte la loro maggiore o minore componente transnazionale – sono forme di presenza che si applicherebbero solo a un piccolo sottoinsieme di paesi come Stati Uniti, Giappone, Francia e La Spagna, per esempio. In altre parole, l’obiettivo è stato quello di scegliere indicatori che riflettano le variazioni nella presenza globale per paesi disparati come Stati Uniti, Malesia e Bulgaria.

Dati oggettivi

Indicatori come il prestigio culinario o il numero di premi Nobel assegnati, oltre ad essere variabili rappresentative solo per un ristretto gruppo di paesi sviluppati, sono indicatori di percezione (di presenza di prestigio, in questo caso) più che di presenza oggettiva. L’IEPG fa sempre uso di dati oggettivi o concreti (come le esportazioni o il dispiegamento di truppe) e mai dati soggettivi o percezioni basate su sondaggi di opinione o opinioni di esperti.

Selezione del paese

L’IEPG copre la presenza globale di una selezione di 54 nazioni, compresi i 42 paesi con le maggiori economie (in termini attuali, sulla base dei dati della Banca Mondiale del 2023) così come quelli che non fanno parte di questo gruppo ma che appartengono all’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) e/o all’Unione Europea. Tutti i paesi membri del G20 sono rappresentati in almeno uno di questi due gruppi (Appendice 1).

Tabella 1. Elenco dei paesi studiati nell’IEPG

Argentina Ungheria Norvegia Australia Islanda Polonia Austria India Portogallo Belgio Indonesia Repubblica di Corea Brasile Iran Romania Bulgaria Irlanda Federazione Russa Canada Israele Arabia Saudita Chile Italia Slovacchia Cina Giappone Slovenia Colombia Lettonia Sud Africa Cipro Lituania Spagna Repubblica Ceca Lussemburgo Svezia Danimarca Malaysia Svizzera Estonia Malta Tailandia Finlandia Messico Tacchino Francia Olanda Regno Unito Germania Nuova Zelanda Stati Uniti d’America Grecia Nigeria Venezuela

Componenti dell’indice

Le aree di presenza esterna presenti nell’Indice sono Presenza economica, Presenza militare e Presenza morbida. Per ciascuno di questi è stato scelto un elenco di indicatori che riflettono tutte le dimensioni della presenza esterna in ciascuna di queste aree.

Presenza economica

Nell’area dell’Economia, la presenza esterna si misura attraverso Energia, Beni primari, Beni manifatturieri, Servizi e Investimenti. Pertanto, la presenza commerciale di un paese viene stabilita attraverso le esportazioni ed è chiaro anche che la suddivisione di beni e servizi in queste tre categorie fornisce informazioni importanti sul profilo di produzione ed esportazione di un paese che, in ultima analisi, può riflettersi sulla sua presenza all’estero. Tutte le variabili dell’Economia sono espresse in unità monetarie, così come altri indicatori in altre aree

Energia

La presenza energetica si riassume nelle esportazioni di combustibili, in particolare petrolio, prodotti raffinati e gas.

Si è deciso di separare il commercio di energia dal commercio generale di materie prime a causa della diversa presenza globale che fornisce, rispetto al commercio di qualsiasi altro tipo di beni o servizi. La fonte di tutti i dati sulle esportazioni è l’ONU, più precisamente la banca dati online Comtrade.

Beni primari

Questa variabile è composta dalle esportazioni di materie prime (escluse le esportazioni di energia) e di manufatti. I beni primari includono cibo, bevande, tabacco, materie prime agricole, minerali, metalli, pietre preziose e oro non monetario.

Beni manifatturieri

Copre le esportazioni di beni manifatturieri – prodotti chimici, macchinari e attrezzature per il trasporto e altri – da quelli ad alta intensità di manodopera a quelli a minore intensità di manodopera, secondo la classificazione dei prodotti dell’UNCTAD. [6]

Servizi

Lo scambio di servizi comprende le esportazioni nei settori dei trasporti, dell’edilizia, delle assicurazioni, dei servizi finanziari, dell’informatica, dei media, della proprietà intellettuale, di altri servizi alle imprese, dei servizi personali, della cultura, dell’intrattenimento e dei servizi pubblici.

Investimenti

Gli investimenti rappresentano lo stock di investimenti diretti esteri (IDE). L’indicatore riflette la presenza all’estero accumulata attraverso questo tipo di investimenti. La fonte dei dati sugli IDE è il database UNCTADStat.

Presenza militare

L’area Difesa è composta da due indicatori: Truppe schierate ed Equipaggiamento militare. [7]

Truppe

Si tratta della somma delle truppe dispiegate (numero di militari impegnati in missioni internazionali) in qualsiasi Paese eccetto quello in analisi, indipendentemente dal grado o dalla natura della missione.

Equipaggiamento militare

Per misurare la capacità di proiezione militare di un Paese – difficile da aggregare empiricamente in un unico indicatore – questo studio segue il modello dell’Istituto Internazionale per gli Studi Strategici (IISS) che comprende portaerei, incrociatori, cacciatorpediniere, fregate, sottomarini nucleari , grandi navi anfibie, aerei da trasporto strategico medi e pesanti e aerei cisterna. Resta inteso che solo la disponibilità di questo tipo di attrezzature esprime la volontà di un paese di proiettarsi a livello regionale e globale, fornendogli una capacità oggettiva di stabilire una presenza globale, nonostante l’impossibilità di conoscere i dettagli esatti del dispiegamento di truppe e attrezzature.

È necessario determinare il peso di ciascun articolo quando si definisce l’indicatore Attrezzatura. In caso contrario, si presuppone che una portaerei offra le stesse capacità di una fregata. Per determinarne il peso è stata stabilita un’equivalenza su una scala in cui la quantità totale delle quattro classi è pari a 1.000, tenendo conto solo delle capacità dei 54 paesi dell’IEPG che possiedono almeno due delle quattro modalità di dispiegamento militare in esame. In questo modo il totale delle portaerei contribuisce con una presenza esterna pari al totale delle fregate. Poiché il numero delle fregate è quasi 15 volte superiore, ciascuna portaerei rappresenterebbe una presenza di circa 10 fregate. Secondo questo metodo di calcolo, il peso unitario (su 1.000) per ciascuna modalità è il seguente: portaerei, 387 unità; incrociatori, 315; cacciatorpediniere, 43; fregate, 25; sottomarini nucleari, 62; grandi navi anfibie, 150; aerei da trasporto strategico medi e pesanti, cinque; e aerei cisterna, 13.

La fonte dei dati è The Military Balance Report, prodotto annualmente dall’IISS.

Presenza morbida

Migrazioni

Per la presenza migratoria internazionale, la misura scelta è il numero stimato di migranti internazionali a metà anno, registrato dalla Divisione Popolazione delle Nazioni Unite ogni cinque anni (2021, 2024 e 2020), di ciascuno dei paesi selezionati per l’Indice.

Turismo

L’Indice misura il numero di arrivi di turisti alle frontiere, come fornito dal database statistico dell’Organizzazione mondiale del turismo delle Nazioni Unite (UNWTO). Nella maggior parte dei casi, queste informazioni riflettono i dati sui “turisti non residenti” nel paese di destinazione, sebbene l’UNWTO fornisca anche dati equivalenti su “visitatori non residenti”, “turisti non residenti che soggiornano in alberghi o strutture simili” e “turisti non residenti” turisti non residenti che soggiornano in qualsiasi tipo di struttura’, a seconda delle norme sui visti imposte dal paese ospitante.

Sport

Per misurare la presenza sportiva internazionale, l’Indice utilizza i risultati delle prestazioni dei vari paesi nel calcio professionistico maschile, lo sport globale più visto, insieme ai dati del principale evento sportivo internazionale, i Giochi Olimpici estivi.

Nel caso del calcio vengono utilizzati i punti della classifica mondiale delle squadre nazionali maschili compilata dalla Fédération International de Football Association (FIFA). Poiché viene aggiornato ogni due mesi, l’IEPG utilizza la versione pubblicata nel dicembre dell’anno precedente. Inoltre, i punti corrispondenti all’Inghilterra vengono assegnati al Regno Unito. Per i Giochi Olimpici, l’Indice utilizza i risultati forniti dai vari comitati nazionali, che riportano il totale delle medaglie vinte nell’ultima edizione dei Giochi.

Per combinare i risultati del calcio e dei Giochi Olimpici, la ponderazione è stata effettuata secondo il criterio dell’importanza globale delle due componenti misurata dagli ascolti televisivi. Secondo la FIFA e l’agenzia di rating Nielsen, 2 miliardi di telespettatori hanno assistito alla cerimonia di apertura degli ultimi Giochi Olimpici, mentre 700 milioni hanno assistito alla partita finale dell’ultima Coppa del Mondo – tempi di punta per ogni evento–. Pertanto, i dati del calcio sono pesati al 25% e le Olimpiadi al 75%. Sebbene i dati delle Olimpiadi vengano aggiornati solo ogni quattro anni, l’indicatore sportivo IEPG registrerà comunque variazioni annuali attraverso i cambiamenti nel ranking FIFA, che rappresentano il 25% della variabile.

Cultura

La divulgazione culturale che non coinvolge lo sport può essere riassunta nelle esportazioni di servizi audiovisivi. La fonte utilizzata per i dati sulle esportazioni audiovisive è l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), che definisce quest’area come produzioni cinematografiche, programmi radiofonici e televisivi e registrazioni musicali. I dati sono stati presi dall’edizione più recente delle Statistiche del commercio internazionale, con dati aggiuntivi (ad esempio, la ripartizione per i paesi dell’UE) forniti appositamente per l’IEPG dall’OMC.

Informazione

La presenza informativa internazionale di un Paese si misura attraverso Internet, che comprende la proiezione all’estero delle idee originarie di ciascun Paese, espresse attraverso l’accesso dall’estero alle sue istituzioni nazionali, organizzazioni politiche, media, istituzioni educative, imprese e associazioni della società civile e reti. Per misurarlo, e in assenza di un indicatore più preciso, l’Indice utilizza la capacità di banda contrattata per ciascun Paese per le connessioni che implicano traffico Internet con altri Paesi (International Internet Bandwidth).

La capacità contrattata è calcolata in unità di informazione (megabit) e, sebbene ciò non rifletta esattamente il traffico effettivo, i paesi tendono a installare e pagare per la capacità di cui effettivamente richiedono. Tuttavia, l’effetto hub di alcuni paesi, come Spagna e Paesi Bassi, non è da sottovalutare.

I dati utilizzati dagli IEPG provengono dal database statistico annuale pubblicato dall’Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU, un’agenzia delle Nazioni Unite).

Tecnologia

Per misurare la presenza esterna di una nazione nella ricerca e nello sviluppo, l’IEPG ha monitorato i brevetti internazionali, che rivelano la capacità di un paese di innovazione scientifica e tecnica. Utilizza dati sui cosiddetti brevetti orientati all’estero, che sono domande di brevetto correlate depositate in uno o più paesi stranieri per proteggere la stessa invenzione. Il Paese di origine è quello di residenza del primo richiedente (o cessionario). Ai fini della misurazione della presenza globale, l’Indice utilizza esclusivamente brevetti per produzioni tecnico-scientifiche con una componente chiaramente transnazionale. La fonte è la banca dati statistica dell’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale.

Scienza

L’indicatore precedente è completato da un altro che riflette l’attività universitaria nel campo della ricerca, perché la generazione di brevetti è generalmente legata alla ricerca scientifica dura. L’indicatore non include la ricerca nelle scienze sociali, artistiche e umanistiche.

La presenza globale di un paese in termini di scienza e ricerca è misurata dal numero di articoli accademici pubblicati su riviste scientifiche affermate. Un modo per raggruppare queste riviste è utilizzare gli indici Thomson Reuters. In questo caso ad ogni Paese viene assegnata la propria produzione scientifica nel Web of Science.

Per attribuire la produzione scientifica ai singoli Paesi, Thomson Reuters utilizza come riferimento il domicilio dell’autore di un articolo pubblicato su una rivista scientifica. Si presuppone che il domicilio si trovi nello stesso Paese dell’Università alla quale l’autore è istituzionalmente affiliato. È quindi possibile attribuire la produzione scientifica a diverse università, e quindi a diversi Paesi. [8] La fonte dell’indicatore è Thomson Reuters, che ha fornito i dati espressamente per l’IEPG. [9]

Istruzione

Questo indicatore mostra il numero totale di studenti stranieri presenti in ciascuno dei paesi scelti, contando gli studenti in tutti i programmi di istruzione terziaria (sia universitari che post-laurea), compresi college, università, istituti tecnologici e politecnici. L’idea è quella di determinare la presenza internazionale delle università nell’ambito dell’insegnamento. La fonte utilizzata dall’Indice è l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (Istituto di statistica dell’UNESCO).

Cooperazione allo sviluppo

Nell’ambito della cooperazione allo sviluppo, poiché non è possibile includere un indicatore di risultato, si è reso necessario includere un indicatore strumentale. Si è deciso di includere l’Aiuto Pubblico allo Sviluppo (APS) come indicatore della presenza globale nel settore dell’aiuto allo sviluppo, anche se presenta lo svantaggio di considerare la spesa di bilancio (una variabile strumentale) anziché il risultato della spesa in termini di presenza del paese (una variabile di risultato).

L’indice utilizza il totale lordo degli aiuti ufficiali forniti da ciascun paese, non solo l’APS netto. In questo modo comprende sia le donazioni e gli aiuti rimborsabili, sia gli aiuti bilaterali e multilaterali. La fonte dei dati è l’OCSE. I dati sugli aiuti per i cosiddetti donatori DAC (membri donatori del Comitato di aiuto allo sviluppo dell’OCSE) sono accessibili attraverso il database OECD.Stat, mentre i dati sui donatori non DAC sono forniti dall’OCSE (2010) nelle sue pubblicazioni annuali. I dati non trattati in questa fonte sono stati presi da A id Data .

Grafico 1. IEPG: struttura

Stime per i dati mancanti

Sono disponibili fino al 95% dei 5.200 dati necessari per calcolare tutti i parametri, i paesi e gli anni. Si è dovuto stimare circa il 5%, soprattutto per i paesi con una minore presenza globale e per i dati più antichi (1990 e 1995).

Le stime dei dati mancanti sono state effettuate mediante imputazione hot-deck, utilizzando i seguenti criteri: (i) in nessun caso le stime sono effettuate al valore originale ma piuttosto al valore 0-1.000 del modello IEPG; (ii) la priorità è avere un modello equilibrato per ciascun paese e anno; (iii) le stime sono effettuate in base a variabili esistenti e non esterne; e (iv) le informazioni più recenti sono preferite ai dati più vecchi.

In ogni caso, il numero di dati mancanti è basso e concentrato nei primi anni, nei paesi con una minore presenza globale e in variabili con un peso inferiore (Appendice 2). Pertanto, i casi imputati rappresentano meno dello 0,5% del modello finale nel suo complesso.

Linearità delle variabili

Alcune variabili che misurano potere, influenza o presenza possono mostrare un comportamento non lineare, nel senso che un aumento del x% nel valore della variabile non produce un aumento equivalente del x% (o ax%) nella quantità di presenza, potere o influenza di un paese. Un esempio è il possesso di armi nucleari: l’aumento di potenza che comporta passare da zero a uno è sostanzialmente maggiore di quello che comporta passare da 200 a 300. Al contrario, se si presuppone che la variabile abbia un andamento lineare, si tratta di si assume che l’incremento della presenza sia proporzionale a quello del valore della variabile.

Dato che l’IEPG misura la presenza e non l’influenza o il potere, per ciascun indicatore è stato considerato un comportamento lineare. Pertanto, in termini generali, un aumento si traduce in un aumento proporzionale della presenza globale.

Esiste tuttavia un’eccezione con la variabile Sport. È l’unico parametro di input che mantiene costante la scala 0-1.000, poiché “medaglie attuali” = “medaglie costanti”. Ciò significa che il peso della variabile nel modello aumenta con il passare del tempo. Per correggere questa distorsione è stato introdotto un deflatore, derivato dal valore medio dell’IEPG una volta escluse le medaglie. Pertanto, nel 1990 il peso della variabile è la metà di quello del 2010. Il peso per ciascun anno è mostrato nella tabella 2.

Tabella 2. Peso della variabile Sport

1990 1995 2000 2005 2010 2011 0,48 0,56 0,58 0,82 1.00 1.05

Limiti di scala

Sono stati definiti limiti fissi di scala per l’intera serie e per tutti gli anni. Una delle caratteristiche più interessanti dell’Indice è la possibilità di analizzarne i valori nel tempo.

In quest’ottica si è deciso che la scala dell’IEPG andasse da 0 a 1.000, con i seguenti limiti minimo e massimo fissi:

Limiti minimi: al valore 0 di ciascun indicatore vengono assegnati 0 punti. Ad esempio, 0 punti nell’area Presenza economica significherebbero che la somma dei suoi indicatori sarebbe pari a 0 dollari per il paese in questione.

Limiti massimi: 1.000 punti vengono assegnati al valore massimo dell’indicatore nell’anno 2010 per i paesi analizzati. In altre parole, se nel 2010 il valore massimo dell’indicatore Tecnologia corrisponde al Giappone, con 59.003 brevetti, a questo numero di brevetti vengono assegnati 1.000 punti sulla scala. E così via per il resto degli indicatori presenti nell’Indice.

Questa definizione dei limiti minimo e massimo per le scale dell’IEPG significa che l’indice avrà il 2010 come anno base. Ciò a sua volta significa che, in termini pratici, il valore dell’Indice negli anni successivi sarà sempre riferito ai valori degli indicatori del 2010. Ciò consentirà un confronto nel tempo per verificare l’evoluzione intrinseca di ciascun Paese, oltre ad un confronto trasversale tra Paesi.

Nel frattempo, ciò significa anche che negli anni successivi il valore dell’IEPG per alcuni paesi potrebbe superare i 1.000 punti. Questa definizione è simile a quella degli indici del mercato azionario, che iniziano con un determinato anno come cifra base e salgono o scendono a seconda dell’andamento del mercato. È il caso dell’IBEX 35, il principale indice azionario spagnolo, la cui base di 3.000 punti risale al 29 dicembre 1989.

Come assegnare le ponderazioni?

Sebbene sia evidente che le tre aree di presenza – economica, militare e soft – non contribuiscono nella stessa misura alla presenza globale di un paese, è difficile assegnare un peso specifico a ciascuna delle aree e a ciascun indicatore al loro interno. È per questo motivo che, per definire un secondo livello di ponderazioni, si è deciso di ricorrere ad un panel di esperti in relazioni internazionali. Il panel si basava sul rapporto dei think tank preparato annualmente dall’Università della Pennsylvania, [24] coprendo un totale di 150 istituzioni coinvolte nello studio delle relazioni internazionali. Il numero di istituzioni incluse nello studio per ciascuna regione è in accordo con la distribuzione globale della fonte originale: 30% in Nord America, 27% in Europa, 18% in Asia, 11% in America Latina e Caraibi, 8% in Africa , 5% in Medio Oriente e Nord Africa e, infine, 1% in Australasia. Tuttavia, con l’obiettivo di costruire un elenco di almeno 100 think tank si è deciso di prendere in considerazione un campione più ampio per compensare il fatto che il contatto con alcuni di essi potrebbe essere impossibile. Quindi, il questionario è stato infine inviato a 45 istituzioni del Nord America, 40 in Europa, 27 in Asia, 17 in America Latina, 12 in Africa, otto in Medio Oriente e Nord Africa e tre in Australasia.

A tutti è stato somministrato un questionario con l’obiettivo di assegnare un peso specifico a ciascun indicatore, sottoposto al responsabile della ricerca di ciascuna istituzione, al suo specialista di ricerca di più alto grado o, in ultima analisi, semplicemente all’istituzione stessa. Oltre a decidere per un sondaggio elettronico che consentisse di modificare l’ordine degli indicatori e delle aree – per evitare problemi ipsativi –, sono stati progettati due tipi di questionario. La prima chiede al rispondente di assegnare pesi agli elementi dell’IEPG nei suoi due livelli, sia per area che per indicatore (Appendice 3). Per evitare che il numero di indicatori per area influenzasse le risposte degli intervistati, metà del campione ha ricevuto un questionario in cui agli indicatori veniva assegnato il peso su un solo livello, indipendentemente dall’area di appartenenza (Appendice 4).

Tabella 3. Ponderazioni per area e indicatore

La zona Indicatore Coefficiente di ponderazione (%) Economia 38,50 Energia 6,95 Beni primari 5.13 Manufatti 7.44 Servizi 8.88 Investimento 10.10 Militare 15.52 Truppe 7,95 Attrezzatura 7.57 Presenza morbida 45,98 Migrazioni 4.11 Turismo 4.10 Gli sport 3.42 Cultura 6.98 Informazione 5,99 Tecnologia 5.82 Scienza 5.71 Formazione scolastica 5.45 Cooperazione 4.40

Coordinatori: Iliana Olivié, Analista Senior per la Cooperazione Internazionale e lo Sviluppo, e Ignacio Molina, Analista Senior per l’Europa. Coordinatori dell’IEPG.

Collaboratori: Ignacio Álvarez, Bruno Ayllón, Rafael Domínguez, Félix Arteaga, Manuel Gracia, Narciso Michavila, Antonio Vargas. [25]

Mata