City Branding Roma Oggi fare marketing per una città ( Cristian Nardi )

Oggi fare marketing per una città, una regione e un paese è diventato molto dinamico, competitivo e importante. In questa situazione, i leader di mercato si sono distinti per distinguersi dai concorrenti. Città, regioni e paesi stanno scoprendo che una buona visione d’insieme e la piena attuazione di una strategia di marca offrono molti benefici e vantaggi. Le posizioni geografiche, come prodotti e personale, possono anche essere utilizzate come riferimento per la creazione di un marchio creando e comunicando un’identità per la posizione in questione. Le città, gli stati e i paesi di oggi sono stati oggetto di campagne attive attraverso la pubblicità, il direct mailing e altri strumenti di comunicazione.

Si può dire che il city branding sia una strategia per un paese o una regione volta a creare un forte posizionamento nella mente del proprio mercato di riferimento, proprio come il posizionamento di un prodotto o servizio, in modo che il paese e la regione possano essere ampiamente conosciuti in tutto il mondo . Harahap (in Gustiawan, 2011).

Molte altre città e paesi hanno sperimentato enormi vantaggi nell’ottenere casse PAD e entrate APBN dal City Branding. Tra questi ci sono la Città di Bandung con “BDG”, la Città di Giakarta con “Enjoy Jakarta”, la Città di Solo con “Solo the spirit of Java” e cosa ancora più sorprendente è la Città di Amsterdam – Paesi Bassi con “I amsterdam ” così come la città di New York – USA con ” I Love NY”. Il Creative City Branding è parte del processo creativo. Non può apparire istantaneamente, ma richiede un lungo processo di visione, pensiero e azione.

Con questo sviluppo, diverse regioni dell’Indonesia si trovano ad affrontare una competizione globale con altre regioni e città in tutto il mondo che non può essere negoziata. Padang, ad esempio, non compete solo con Bali, Jogja, Bandung e Giakarta, ma anche con Kualalumpur, Singapore, Phuket, Macao e altre città del mondo.

Scopo della scrittura

Questo lavoro scientifico è stato creato per svolgere uno dei compiti del corso di diritto sull’autonomia regionale, Facoltà di Giurisprudenza, Università statale di Semarang ed esaminare più in profondità il city branding, in particolare il city branding che viene applicato in Indonesia attraverso un documento intitolato City Branding in Indonesia , con la speranza che questo documento possa essere una fonte di riferimento per lo sviluppo del branding delle città dell’Indonesia.

Formulazione del problema

Cos’è il City Branding?

Qual è l’uso e il ruolo del City Branding nelle città in via di sviluppo?

Qual è la strategia per costruire il City Branding?

Qual è il ruolo e la strategia del governo regionale nella realizzazione del City Branding?

CAPITOLO II

DISCUSSIONE

2.1. Comprendere il marchio della città

Attualmente _ c’è vari definizione di “brand” e “branding”. Secondo dizionario Vocabolario intermarca , a Il principale consulente di branding al mondo con sede a New York, definisce i marchi in un certo senso Di più specifico , vale a dire “un insieme di attributi, materiali e immateriali, simboleggiati in un marchio, che,

se gestiti correttamente, creano valore e influenza” Questo è già qualcosa combinazione di attributi, reali e astratti , che sono simboleggiati Attraverso UN Nome commercio , che, se gestito con Esatto , sì produrre valore e influenza . e attributi immateriali per differenziare il prodotto, il servizio o l’azienda in modo attraente, significativo e convincente” (Ibid) L’American Marketing Association (AMA), definisce la marca come “un nome, un termine, un segno, un simbolo o qualsiasi altra caratteristica che identifica l’attività di un venditore bene o servizio distinto da quelli di altri venditori.” (Keller, 2003, p.3) vale a dire UN nomi , termini , segni , simboli O altre funzionalità che introducono merce O servizio posseduto da qualcosa venditore COME differenziatore da posseduto da venditori altri . Secondo Definizione AMA , chiave creazione un marchio è capacità scegliere nome , logo, simbolo , design imballaggio , o altri attributi distintivi UN Prodotto da Prodotto altri . Componenti diverso da un marchio che funziona COME differenziatore conosciuto con il termine elementi del marchio.

Quindi, in sostanza tecnico , quando qualcuno creare Nome nuovo , logo o simbolo Per UN Prodotto nuovo , ha creato _ un marchio. Tuttavia Detto questo non è un marchio Prodotto Ma dà significato al prodotto e lo definisce identità Prodotto In spazio e tempo . Marchio fino in fondo È promessa , percezione , segale qualcosa che i consumatori vedere , ascoltare , leggere , conoscere , sentire Pensiero Di qualcosa prodotti , servizi o _ affari . Anche i marchi hanno posizione speciale in mente consumatore , basato esperienze passate , relazioni e aspettative future . _ _

Secondo Kotler (2002, p. 460) i marchi possono Proprio sei livelli di comprensione vale a dire :

– Attributi .

Attributo significa Quello marca ricorda gli attributi certo

– Beneficio.

Benefici significativi Quello attributo Bisogno tradotto diventare beneficio funzionale ed emozionale

– Segno.

Valore significativo Quello ha anche affermato il marchio qualcosa Di segno produttore .

– Cultura .

Cultura significa Quello il marchio rappresenta anche cultura certo .

– Personalità .

Personalità significa Quello riflette anche il marchio personalità certo .

– Utente .

Utente significa Quello marca spettacolo tipo consumatori che acquistano O utilizzo marca quello .

B. Marchio dei funghi

Secondo Surya Dalam il suo libro Global Capabilities, alcuni funzione I marchi principali sono :

– Come UN promessa . marchio promettente che significa differenziazione , creazione _ inclinazione e capacità Fare prodotto “premium” .

– Come strada scorciatoia In prendendo decisione .

– Come risorse aggiuntive _ segno finanziario .

– Significa modifica al pubblico.

– Rispondi il pubblico cambia .

– Comunicare ritorno valori azienda alla società .

– Organizzare il morale delle persone all’interno compagnia .

– Smorzare lo slancio per UN dichiarazione aspettarsi lungo _

– Creare , gestire e padroneggiare percezione società , va bene nel organizzazione né pubblico generale .

Identità

Identità è uno _ metodo Per Potere riconosciuto , riconosciuto e differenziato Uno questione con gli altri. Dentro _ vita , esistenza l’identità è molto necessaria , no soltanto persone bisognose _ identità ma anche vari altri oggetti intorno umano . Uomo vita NO soltanto interagire con compagno Uomo solo , ma anche interagire con creatura anche altre vite oggetto morto , però in lavorazione informazioni effettuate _ natura Uno direzione . Con esiste identità COSÌ Uomo Potere differenziare qualcosa ( creatura vita né oggetto morto ) il con qualcos’altro .

Definito come da identità :

– L’identità è ciò che rende un’entità definibile e riconoscibile, in termini di possesso di un insieme di qualità o caratteristiche che la distinguono da entità di tipo diverso ( wikipedia )

– Caratteristiche O circostanze speciale qualcuno ; teak self ( Centro Linguistico Nazionale dell’Educazione )

Basato su definizione sopra , identità Potere interpretato COME Tutto qualcosa che può Fare entità (entità) può spiegato e può essere riconosciuto , chi ha qualità e caratteristiche che possono essere differenziarlo con qualcosa altri . Identità sottolineato COME qualcosa cosa che può essere Dare natura delle differenze caratterizzare qualcosa , con Senso principalmente per qualcosa IL Potere riconosciuto .

Identità Potere rappresentare Immagine inizio da se stesso proprio , organizzazione , azienda così come il paese. Si può anche fare l’identità originare da storia , filosofi/ visione / ideali , missione / funzione , obiettivi , strategie o programmi.

Rustan, dentro libro progettare un logo scritto Di tre fasi valutazione Uomo A l’un l’altro , dentro contesto identità società chiamata mix di identità . Che consiste da :

1. Visualizza esempi : loghi, tipografi, colori , imballaggi, uniformi , segnaletica, edifici .

2. Comunicazione . Ad esempio : pubblicità , resoconti annuale , comunicati stampa, servizio clienti, pubbliche relazioni.

3. Comportamento . Ad esempio : valori aziendali, cultura aziendale, norme.

Identità visualizzata _ con coerente Volere Dare immagine al pubblico Quello entità IL coerente e professionale .

– Elementi generali di identità

A. Marchio

Il marchio è principale più importante Perché Spesso relazionare con un tema centrale o associazione A prodotto . Il marchio può essere essere molto efficace In comunicazione . Dove sono i consumatori Potere capire comunicazione marketing consegnato _ In distanza tempo un numero di secondi ( per pubblicità ) a orari possibili ( per chiamate di vendita), dove può essere il nome del marchio riconosciuto e posseduto significato registrato _ O attivo In memoria soltanto In contare secondi . I nomi dei marchi sono correlati strettamente con lingua e lingue evoluto in un modo dinamico . Per questo motivo la scelta del marchio dovrebbe essere supportato con ricerca consumatori (ricerca sui consumatori) ( Cottineau , 2000).

Nel processo di ricerca consumatori e selezione marchio , deve realizzato Quello Sempre C’è possibilità aspetto associazione negativo da UN Nome In un paese o Lingua O cultura altro . Su alcuni caso , associazione negativo che appare NO pure seri , lo sono Potere cancellato con invasione scivolare commercializzazione . (Keller, 2003, p.189-191).

B. Logo

I loghi lo sono cartello progettazione speciale molto importante _ Per UN azienda , merce O servizi e ci sono Per creare associazione e riconoscimento quello . I loghi lo sono l’ attributo visibile più importante in un modo fisico , come degno volto umano . _ Attraverso il logo viene raffigurato Tutto attributo non fisico altro COME anima da entità questi , vale a dire : la sua visione e missione , i valori aziendali, la cultura aziendale e tutto il resto la sua personalità (Rustan, 2009, p.66)

C. Slogan

Lo slogan è uno _ attributo In sistema identità , forma una parola o più che descrive essenza , personalità e posizionamento del marchio. (Rustan 2009, p.70).

Eric Swartz, a Scrittori ed esperti di slogan di marca ( in Rustan 2009) definiscono uno slogan come : una disposizione concisa di parole ( di solito NO Di più di 7 parole), metti accompagna il logo e contiene forte fascino del marchio affrontato ad un pubblico specifico .

Da guerra servizio civile in America 1861-1865: lo slogan dell’epoca Quello chiamato con termine slogan – essere la parte che non lo fa inseparabile In pubblicità . Approccio 20° secolo , le parole nello slogan sono sempre più numerose corto Tuttavia caricato significato . Oltre agli slogan, sono noti anche gli slogan con termine del motto .

Età utilizzo uno slogan per un marchio non lo è natura per sempre O permanente . Spesso lo slogan viene cambiato adattare sviluppi e stili di mercato vivere il pubblico target . Simile con attributo identità , creare uno slogan non lo è caso facile . Sebbene sembra semplice, lo slogan deve esserlo efficace Perché partecipare lavori formare un’immagine di marca nella mente pubblico . (Rustan 2009, p.70).

D. Sistema grafico con elementi visivi standard

Colori, immagini , forme carattere e layout .

E. Applicazione

Nei media ufficiali e nei mezzi di comunicazione , pubblicazioni e promozioni ( commerciali ).

Dalla spiegazione precedente, si può concludere che il City branding è uno sforzo per formare un marchio per una città per rendere più facile per il proprietario della città presentare la sua città al mercato target in termini di attenzione, influenza, mercati, investimenti, imprese. , visitatori, residenti, talenti ed eventi. Questo di solito viene fatto utilizzando frasi di posizionamento, slogan, icone, mostre e vari altri media. Un city branding è una descrizione dei pensieri, sentimenti, associazioni e aspettative che provengono da qualcuno come potenziale cliente o cliente quando vede o sente un nome, logo, prodotto, servizio, evento o vari simboli e disegni che lo descrivono.

Sulla base della definizione di city branding, si può interpretare che il city branding non è solo uno slogan o una campagna promozionale, ma un’immagine di pensieri, sentimenti, associazioni e aspettative che provengono dalla mente di qualcuno quando quella persona vede o sente un nome, un logo , prodotti, servizi, eventi o vari simboli e disegni che li descrivono.

Il city branding non è solo lavoro del settore pubblico, ma è il compito e la collaborazione di tutte le parti (stakeholder) legate alla città, siano esse il governo della città, il settore privato, gli imprenditori, i gruppi di interesse, le comunità e la società. Una città, come un marchio, deve essere funzionale. Una funzionalità significativa può essere vista come un vantaggio. Una città dovrebbe fungere da destinazione per chi cerca lavoro, industria, residenza, trasporti pubblici, attrazioni e attività ricreative. City Branding o Brand Places è una strategia per un luogo o una regione per creare un forte posizionamento come strumento promozionale e rafforzare il mercato di riferimento, come posizionare un prodotto o un servizio, in modo che il luogo o la regione possano essere conosciuti in tutto il mondo.

2.2. Il ruolo del City Branding nella costruzione delle città

Le città all’interno di un paese sono diventate attori principali più importanti nelle relazioni geografiche regionali e persino globali. La competizione tra le città per acquisire fiducia come città migliore sotto un aspetto particolare dipende da come la città riesce a comunicare la forza della competizione con la rilevanza della città. Esiste un legame tra pianificazione e marketing urbano; Il marketing urbano può aiutare a realizzare un piano urbano e l’implementazione di un piano urbano può essere commercializzata negli sforzi di marketing urbano (Djunaedi, 2002). Una forma di marketing urbano che si sta attualmente sviluppando è fornire un’immagine cittadina o un marchio cittadino.

Si può dire che il city branding sia una strategia per una città o una regione per creare un forte posizionamento nella mente del proprio mercato di riferimento, come posizionare un prodotto o un servizio, in modo che la città possa essere ampiamente conosciuta sia a livello regionale che globale. Per il contesto indonesiano, molto prima che emergesse il concetto di city branding, molte città avevano già un forte posizionamento identitario che poteva essere considerato come il precursore di un’immagine (branding). Ad esempio, la città di Bandung è la “città dei fiori” o “Parigi di Java”. La città di Yogyakarta è posizionata come “città studentesca” o “città culturale” nella città di Denpasar come capitale della provincia di Bali come “isola degli dei”.

La comprensione del concetto di city branding per le città indonesiane deve essere migliorata perché ci sono indicazioni che l’implementazione del city branding è ancora parziale con il solo utilizzo di loghi o slogan. Inoltre, non è fattibile un approccio con una formula unica per tutte le città. Ogni città è un sistema diverso e ogni componente si compenetra e si tocca a vicenda, il che si riflette nell’impressione dello spazio (Florek et al., 2006). La sfida principale nell’immagine della città ruota attorno alla questione di come formare un’immagine della città ‘ombrello’ che sia coerente in diverse aree di attività con vari utenti target, ma che allo stesso tempo formi comunicazioni dell’immagine della città specifiche per settore.

Sulla base dello sviluppo di questo concetto, è necessario un piano di formazione dell’immagine più approfondito per realizzare un branding ottimale della città. In generale, ci sono tre caratteristiche nella fase di sviluppo del marchio cittadino, vale a dire la sostanza dell’immagine, i consumatori dell’immagine e il modo in cui l’immagine può essere consumata. Queste tre caratteristiche devono essere soddisfatte da una forte pianificazione dell’immagine. Delle tre fasi sequenziali che devono essere soddisfatte per produrre un marchio forte, esiste una fase fondamentale, ovvero l’identificazione degli elementi che formano il branding cittadino.

Nel mondo degli affari , i marchi sono molto determinanti successo qualcosa compagnia . Ma ce n’è molto azienda allocare budget molto grande Per Potere promuovere il proprio marchio A pubblico largo . In altre parole, in modo che il marchio Potere diventare patrimonio del marchio.

Nel settore pubblico , riconosciuto O no , con applicazione autonomia zona e sempre più vero così come tendenza alla globalizzazione in espansione momento In questo caso deve farlo anche la Regione l’un l’altro strapazzare Uno l’un l’ altro dentro cosa :

– Attenzione (attenzione)

– Influenza (influenza)

– Mercato (mercato)

– Destinazioni affari e investimenti (destinazione affari e investimenti)

– Turista (turista)

– Luogo rimanere residenti_ _

Persone di talento (talenti) e

– Attuazione attività (eventi)

Ci saranno molti vantaggi ottenuto Se qualcosa la zona realizzare City Branding, tra cui :

1. Il territorio conosciuto ampio (alta coscienza), deserti con buona percezione _

2. Considerato in conformità Per obiettivi speciale (scopi specifici)

3. Considerato adeguata Per posto investimenti , obiettivi viaggio , destinazione posto soggiorno e manutenzione attività (eventi)

4. Percepito COME posto con elevata prosperità e sicurezza _

Da questa descrizione si può concludere un’idea riguardo al ruolo del city branding nella costruzione delle città, vale a dire:

Presentare una città o una regione in modo più approfondito a un pubblico più ampio. Migliora l’immagine Attrae turisti stranieri e nazionali Attirare l’interesse degli investitori negli investimenti Aumentare il commercio

2.3. Costruire strategie di branding cittadino

Il city branding è uno sforzo per costruire l’identità di una città. L’identità è una costruzione, una conseguenza di un processo di interazione tra persone, istituzioni e pratiche nella vita sociale. Parlare di city branding non può essere separato dal parlare di brand, perché il city branding è identico come parte del concetto di marca stesso. Questa attività di branding della città richiede che ciascuna regione competa per creare una certa immagine nella mente della comunità più ampia nel rappresentare il carattere della città. L’immagine di una città ha il potere di modellare il marchio di una città, influenzando persino la città stessa. Il marchio associato a una città dipende molto dall’identità della città.

Un marchio leggendario e capace _ è durato decine _ _ Anche centinaia anni , no apparire COSÌ semplicemente . Ma Essi Fare passaggi pianificati , chiari e distinti _ con i suoi concorrenti . Allo stesso modo , per avere un marchio forte , a la zona dovere Proprio caratteristiche soprattutto chi può spiegato e identificato . Per esempio sembra fisico città , le esperienze delle persone la zona il e la popolazione Piace ciò che vive nella zona quello .

Marketing UN Le città , le regioni e i paesi sono diventati molto dinamici , competitivi e importanti maturo questo . In circostanze Questo lo hanno immaginato i leader del mercato lui stesso te stesso per di più spicca di concorrenti loro . Scopri città, regioni e paesi Quello buona descrizione e implementazione _ pieno dalla strategia di marca fornisce Molti benefici e vantaggi . Posizione geografica , come ad esempio prodotti e personale, anche possibile fatto riferimento Per creare un marchio con creare e comunicare identità per qualcosa la località interessata . Le città, gli stati e i paesi di oggi sono attivi fatto campagna Attraverso pubblicità , posta diretta e dispositivi comunicazione altri . (Keller, 2003, p.40).

Il branding della città può disse come strategia da un paese o la zona Per creare un posizionamento forte nel le menti del loro mercato di riferimento , come ad esempio come un posizionamento Prodotto O servizi , in modo che i paesi e le regioni IL Potere conosciuto in un modo Largo in tutto il mondo. Per favore ( in Gustiawan , 2011). Basato su la definizione di city branding di cui sopra , City branding può essere interpretato COME un processo di formazione marca città O qualcosa territorio affinché sia conosciuto dal mercato di riferimento della città (investitori, turisti, talenti, eventi). IL con utilizzando icone, slogan, mostre e un buon posizionamento , in vari forma di mezzi promozionali . Un marchio cittadino, non è vero? soltanto uno slogan o campagna promozione , volontà Ma qualcosa descrizione da pensieri , sentimenti , associazioni e aspettative che arrivano da mente qualcuno Quando qualcuno IL Vedere O ascoltare UN nome , logo, prodotto servizi , eventi o vari simboli e disegni che li raffigurano .

Secondo Sugiarsono (2009) in Fare un marchio cittadino, c’è un numero di criteri obbligatori _ soddisfatti , tra cui :

– Attributi:

Esprimono il carattere, l’affinità, lo stile e la personalità del marchio di una città? ( descrivi UN carattere , potere attrazione , stile e personalità città )

– Messaggio:

Raccontano una storia in modo intelligente, divertente e memorabile?

( descrivi UN storia in un modo intelligente , divertente e facile O Sempre ricorda )

– Differenziazione:

Sono unici e originali?

( Unico e diverso da altre città )

– Ambasciatori:

Ti ispirano a visitarlo, a viverci o a saperne di più?

( Ispirare le persone a vieni e vuoi vivere in città detto )

Nel frattempo, in generale, l passi principale In costruire un forte branding cittadino può essere :

Sondaggio cartografico , comprende un’indagine sulle percezioni e sulle aspettative Di qualcosa la zona Bene da pubblico la zona Quello Solo né partiti fuori chi ha collegamenti con la zona quello . Analisi competitiva , eseguire l’analisi della potenza competitivo sia a livello macro né micro la zona Quello te stesso . Progetti , preparazione stampa blu o un grande disegno dell’area desiderata , che si tratti di un logo, di un motto , di “soprannomi”, di “slogan”, ecc. insieme a strategie di branding e strategie di comunicazione . Attuazione , attuazione del grande disegno in vari forme di media, come ad es creazione di centri media, creazione di eventi, pubblicità , ecc .

Un numero di esempio vengono prese in considerazione le città del mondo ha un forte marchio cittadino è nuovo York, Parigi o San Francisco. Città _ IL considerato ha un forte marchio cittadino k città arena Quello Proprio titoli obbligatori _ di proprietà di un marchio forte , ad es Avere storia , qualità luogo , stile la vita , la cultura e la diversità sono interessanti e possono esserlo commercializzato .

2.4. Il ruolo e la strategia del governo regionale nella realizzazione del branding cittadino

Costruire il City Branding per una città richiede un duro lavoro, ma in termini di questo sforzo, tutto sarà vano se non sarà supportato dallo stesso governo locale a lavorare sul City Branding. Un esempio del ruolo e della strategia che possono essere attuati dai governi locali nella costruzione del City Branding è ciò che ha fatto il governo della città di Surakarta. Alcune delle strategie implementate dal governo Surakarta sono:

A. Strategia di città ecoculturale per la pianificazione urbana

Pianificazione urbana di Surakarta nel suo complesso con un concetto eco-culturale città , un concetto di sviluppo urbano che combina caratteristiche culturali e ambientali. Una forma di concetto futuro è quella di costruire una “città in un giardino” con quanta più vegetazione possibile negli spazi vuoti e minimizzando l’impressione di calore coprendo il muro/cemento con alberi e piante ombrose. In modo che a lungo termine si realizzi il concetto di “città nella foresta”, creando un ambiente urbano fresco e bello. La rivitalizzazione dei parchi cittadini è legata agli sforzi del governo cittadino per rendere Solo una città verde ( Green City ) e una Città dei fiori ( Flower City ) dove in questa città cresceranno piante protettive o bellissime piante da fiore, mentre nei villaggi si prevede per piante da frutto.

La sistemazione delle aree verdi e gli sforzi per rendere più verde la città sono infatti punti di partenza per lo sviluppo di una città culturalmente verde. Ciò significa che lo sviluppo del concetto di città ecoculturale è una strategia per combinare i concetti di sviluppo tra cultura e ambiente come nuova icona di Surakarta. In questo modo, la città di Surakarta come città culturale, così come il marchio cittadino avviato dal governo della città, potranno funzionare in linea con le aspettative di tutti.

B. Strategia di strutturazione economica dinamica

Il programma per strutturare e preservare la cultura che ha implicazioni per le dinamiche dell’economia è ora uno dei programmi interattivi del governo della città di Surakarta.Ci sono almeno tre cose importanti per dare potere alla comunità, sia economicamente che socialmente. Le tre cose che costituiscono il centro della cultura sono le scuole, i mercati e i luoghi di culto. Scuole, mercati e luoghi di culto sono paragonati ad essere un luogo per l’intero essere umano. La scuola è fornitura di saperi, dimensioni di mercato per un approccio di stomaco che in senso lato significa problemi economici. Nel frattempo, i luoghi di culto filosofano l’immaginazione morale o i luoghi in cui forgiare la morale. Questo concetto nella sua applicazione richiede tempo e richiede la tenacia del governo. Nello specifico dell’organizzazione del mercato, è uno degli aspetti che salvaguarda gli aspetti culturali rilevanti. I fattori prioritari per i trader con meccanismi di riallineamento, nonché la chiarezza e la trasparenza sono la base che si ritiene dia speranza.

C. Costruire partnership strategiche

Una delle strategie attuate dal governo della città di Surakarta nella realizzazione del City Branding è la creazione di partenariati con la comunità. In questo concetto di strategia di partenariato, il governo lavora insieme alla comunità, a tutte le parti interessate e ad altro capitale sociale per unirsi nella prospettiva dell’empowerment e dello sviluppo di tutto il potenziale con uno spirito imprenditoriale. Questo concetto è stato adottato più specificamente nel branding della città portato avanti dal governo della città di Surakarta, vale a dire lo sviluppo e il potenziamento di tutto il potenziale turistico della città di Surakarta, compresa la conservazione del turismo culturale passato (patrimonio), delle arti culturali, degli oggetti del patrimonio culturale, risorse umane, capitale sociale e sviluppo fisico con sfumature culturali. Ciò mira a garantire che il marchio della città come città culturale diventi una nuova icona e immagine che metta radici a livello burocratico governativo e comunitario e sia supportata dalle parti interessate su base continuativa. Il concetto di partenariato nello spirito imprenditoriale promosso dal governo della città di Surakarta è uno sforzo per ottimizzare l’empowerment del potenziale esistente. Il governo, la comunità, gli attori del turismo e le parti interessate lavorano insieme in uno spirito di partenariato positivo, in modi supportati da una governance pulita come forma di governo responsabile ( buona governance ).

D. Rivitalizzazione delle strategie dei mercati tradizionali

Una forma per costruire l’immagine di una città culturale nella città di Surakarta è la rivitalizzazione dei mercati tradizionali. Esistono diverse ragioni fondamentali per preservare l’esistenza dei mercati tradizionali dalla concorrenza con i mercati o i centri commerciali moderni, una delle quali è il salvataggio dei beni culturali. Come già avvenuto nel primo periodo di governo (2005-2010), anche nel secondo periodo della leadership di Jokowi è proseguito il tradizionale programma di rivitalizzazione del mercato. Questo programma è implementato come uno sforzo per preservare i valori culturali e mantenere l’esistenza dei mercati tradizionali dalle turbolenze del mercato moderno. Una cosa importante nell’utilizzo delle politiche tradizionali di sviluppo del mercato è l’importanza dei mercati tradizionali come mezzo di interazione comunitaria in relazione alla preservazione della cultura, dove i mercati sono uno dei beni culturali.

E. L’esistenza degli eventi della tradizione locale come icone culturali della città

Il governo della città di Surakarta, sulla base della legge sul turismo numero 10 del 2009, ha costituito l’agenzia indonesiana di promozione turistica per la città di Surakarta (BPPI Kota Surakarta). La città BPPI Surakarata è stata costituita con il decreto del sindaco numero 556.05/87/1/2010. BPPI Surakarta City ha una posizione strategica nel promuovere e commercializzare il potenziale turistico della città di Surakarta in modo più mirato e professionale. In conseguenza dell’inclusione di Solo come membro dell’OWHC, l’inventario degli oggetti del patrimonio culturale (BCB) e dei prodotti culturali sotto forma di keris, wayang e batik è stato registrato e riconosciuto come capolavoro del patrimonio immateriale dell’umanità dall’UNESCO . Diversi eventi interessanti su scala locale, nazionale e internazionale sono abbastanza rappresentativi delle icone culturali della città di Solo, ad esempio Solo International Performing Arts (SIPA), Solo Batik Carnival (SBC), Solo Batik Fasion, Indonesia Channel, ecc. In seguito alla preservazione della cultura locale, il governo della città di Surakarta ha rafforzato ogni studio in ogni villaggio nel preservare i valori della saggezza locale. Si spera che il rafforzamento del potenziale dell’arte locale basata sui villaggi sia un complemento che enfatizzi il marchio della città come città culturale. Diverse attrazioni culturali a livello di villaggio locale, ad esempio: Mbah Meyek (nel villaggio di Gilingan), Kirab Apem Sewu (nel villaggio di Sewu), Grebeg Sudiro (nel villaggio di Sudiroprajan), Haul Habib (nel mercato di Kliwon) e così via così come realizzare innovazioni intelligenti nel packaging artistico creativo industriale.

Oltre alle tradizioni che vanno avanti da centinaia di anni, vengono ancora preservate, tra cui: Sekaten, Kirab 1 Suro, Mahesa Lawung (elemosina alla terra del palazzo), Tingalan Jumenengan, Grebeg Pasa, Grebeg Besar, Malem Selikuran e Syawalan, Grebeg Sudiroprajan Festival e vari festival a livello locale (distretto) o sottodistretto). Nel frattempo, diversi eventi che possono elevare il nome della città di Surakarta a icona culturale sono eventi diventati una tradizione come festival a livello nazionale e internazionale. Alcuni di questi eventi sono i seguenti: SBC (Carnevale Solo Batik), SIEM ( Musica Etnica Internazionale Solo), WHCCE ( Conferenza ed Expo delle Città Patrimonio dell’Umanità), Carnevale Culturale di Nusantara al Festival Keraton Nusantara.

