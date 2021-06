La sua fondazione risale al 1953, in pieno periodo di ricostruzione e boom economico nel dopoguerra.

A crearla fu il poeta ingegnere e matematico Leonardo Sinisgalli, che per lei scelse il nome Civiltà delle Macchine. Ancora oggi, dopo oltre settant’anni, questa rivista parla all’Italia di scienza e umanesimo, facendoli dialogare tra di loro in un momento storico fatto di sviluppo tecnologico e velocità. Il suo nome è rimasto quello originario, un incontro felice tra due parole: ‘Civiltà’ che rappresenta la conquista di una società che raggiunge un livello culturale evoluto e ‘Macchine’ che simboleggia il lavoro della mente dell’uomo, capace di realizzare congegni sempre più evoluti e perfezionati per compiere operazioni predeterminate con risparmio di fatica e di tempo.

Cover di “Civiltà delle Macchine”, n°2 2021

Oggi, il suo contributo e la sua capacità di raccontare il Paese l’hanno portata a un nuovo traguardo: Fondazione Leonardo-Cdm e la sua rivista Civiltà delle Macchine, diretta dal giornalista e scrittore Marco Ferrante, è stata selezionata per l’ADI Design Index 2020, un volume curato da esperti di design e del mondo della cultura. Si tratta del primo passo nel percorso di assegnazione del Compasso d’Oro, il più antico e autorevole premio mondiale di design che valorizza la qualità del Made in Italy.

Cover di “Civiltà delle Macchine”, n°1 2021

La pubblicazione è stata selezionata nella categoria “Ricerca teorico, storico, critica e progetti editoriali”, ed è presente all’ADI Design Museum con un video realizzato per l’occasione con il contributo dello scrittore Premio Strega 2015 Nicola Lagioia. Il progetto grafico di Civiltà delle Macchine è firmato da Mario Fois e Mario Rullo di Vertigo Design.