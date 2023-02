CIVITA CASTELLANA – Va in ospedale per forti dolori al piede e muore titola oggi il Corriere di Viterbo.

E’ stata eseguita un’autopsia sul corpo di un 58enne di Civita Castellana morto domenica scorsa all’ospedale Andosilla. L’esame – di cui si attendono ora le risultanze – è stato disposto su richiesta dei familiari che vogliono vederci chiaro sulle cause del decesso dell’uomo, un professionista molto noto nella città delle ceramiche, anche per i suoi trascorsi sportivi.

Sulla vicenda, come è prassi in questi casi, è stata aperta un’indagine.

I carabinieri di Civita Castellana nel corso di un sopralluogo hanno sequestrato i referti stilati dai medici di turno.

Il 58enne, che soffriva di diverse patologie, si era recato al pronto soccorso del nosocomio civitonico per quella che apparentemente sembrava una banale lombosciatalgia.

L’uomo lamentava infatti forti dolori al piede.

I medici lo hanno trattenuto in osservazione ma durante la notte è sopraggiunta la morte.

Inizialmente si era parlato di un infarto o anche di un’embolia, ma sarà come detto l’esito dell’esame autoptico a stabilire l’esatta causa del decesso.

