civitanova,-parapiglia-alla-partita:-daspo-al-calciatore-sebastian-greco

Civitanova, 14 marzo 2023 – Daspo di un anno per il calciatore della Civitanovese Sebastian Greco. Il divieto di accesso alle manifestazioni sportive, emesso dalla Questura di Macerata, è stato riconosciuto non a un tifoso, come si potrebbe pensare e si sente di solito nelle cronache sugli spalti, bensì a un protagonista sul campo da calcio, il difensore centrale di origine argentina Greco, che secondo l’accusa sarebbe autore di un comportamento sopra le righe al termine della gara interna Civitanovese-Aurora Treia, giocata lo scorso 18 dicembre e terminata con il risultato di 1-2 per gli ospiti, con la squadra allenata dal tecnico Francesco Nocera che incassò la prima sconfitta stagionale.

Tanto nervosismo alla fine dell’incontro tra le due formazioni e nel parapiglia si sarebbe verificato un fatto che ha coinvolto Greco, tanto da infliggergli un Daspo. I contorni della vicenda sono però ancora tutti da chiarire e il giocatore potrà comunque continuare a giocare, forte di un permesso che gli è stato riconosciuto in virtù della sua attività sportiva. Ma in caso fosse squalificato o infortunato cosa dirà la legge? Infatti, la scorsa domenica, pur non partendo titolare, è stato chiamato in causa nella ripresa al posto del bomber Michele Paolucci per mettere in sicurezza il vantaggio contro gli osimani della Passatempese.

Contattati telefonicamente i vertici della società e lo stesso giocatore hanno però preferito non commentare l’accaduto. Dunque, non è chiaro nemmeno se alla decisione farà seguito un ricorso al Tar, il Tribunale amministrativo regionale che è di competenza sulla materia. In ogni caso, lo stopper ex Potenza Picena ha già incassato la solidarietà dei supporters rossoblù, che al termine dal match di domenica scorsa gli hanno tributato il coro “Greco uno di noi“.

Un provvedimento, quello del Daspo, che solitamente viene riservato ai tifosi più irrequieti. Ma che tuttavia può essere esteso anche a un calciatore. E non è il primo caso: lo scorso anno, per esempio, un giocatore della squadra sarda di seconda categoria Pgs Club San Paolo salì agli onori di cronaca per aver colpito al volto il direttore di gara con una testata. Da lì il provvedimento di allontanamento dagli stadi.

Mata