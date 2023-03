Civitavecchia – Al liceo Guglielmotti approvato il “congedo mestruale”

Ne potranno usufruire docenti, studentesse e personale non docente

CIVITAVECCHIA – Il Guglielmotti è il secondo liceo del Lazio, dopo il Pilo Albertelli di Roma, ed uno dei primi in Italia ad approvare la misura del congedo mestruale. Al personale docente e non docente e alle studentesse saranno concessi due giorni di assenza giustificata per patologie legate al ciclo mestruale: vulvodinia, dismenorrea, endometriosi e ovaio policistico saranno i disturbi con i quali, previa presentazione di certificato medico di cui si richiede il rinnovo annuale, le studentesse potranno usufruire del congedo.

Il presidente del Consiglio di Istituto Davide Capitani: “La delibera, adottata in un momento di grande sofferenza per la nostra scuola, restituisce un’immagine certamente positiva e all’avanguardia per quelli che sono i temi dei diritti civili e di rispetto di genere della nostra società. Con riferimento alla delibera approvata ho letto i commenti entusiasti rilasciati dal movimento “Rete degli studenti medi”, quasi a rivendicare paternità politico-scolastiche o comunque meriti nell’iter di approvazione. E’ mio dovere precisare che il suddetto movimento nulla ha fatto per promuovere l’approvazione della delibera in parola; non si è fatto promotore del suo inserimento nei punti all’Ordine del giorno né si è speso in forme particolari per farla approvare. Per amore di verità Il “congedo mestruale” è stato voluto direttamente dal sottoscritto, in prima persona, ed è stato immediatamente condiviso da tutto il Consiglio di Istituto, Preside e docenti in primis”.

Vittorio Rienzo