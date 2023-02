Civitavecchia – Gli orrori delle Foibe nella manifestazione “Io ricordo”

CIVITAVECCHIA – Riceviamo e pubblichiamo – Si terrà venerdì 10 febbraio alle ore 17,00 presso il Parco Martiri delle Foibe (ex Uliveto) in via Morandi la tradizionale manifestazione “IO RICORDO”, organizzata dal circolo territoriale di Fratelli d’Italia di Civitavecchia “Giorgio Almirante” in collaborazione con il circolo di Gioventù Nazionale e di Azione Studentesca di Civitavecchia, per celebrare la ricorrenza del “Giorno del Ricordo” in onore dei nostri Fratelli italiani di Istria, Fiume e Dalmazia vittime dell’atroce pulizia etnica perpetrata dai partigiani comunisti titini sul confine orientale e del tragico esodo al quale sono stati drammaticamente costretti, abbandonando la terra natìa ed i loro affetti. Una tragica pagina di storia nazionale ed europea che abbiamo il dovere di ricordare, dopo decenni di criminale oblio e di mistificazioni storiche da parte di certa sinistra.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

Paolo Iarlori – Coordinatore Fratelli d’Italia di Civitavecchia, Alessandro Alario – Presidente di Gioventù Nazionale Civitavecchia, Alessandro Maria Panizza – Presidente di Azione Studentesca Civitavecchia

Vito Califano