Civitavecchia – Letizia Beneduce incanterà Sanremo con il suo violino

CIVITAVECCHIA – Dopo aver trascorso quasi un mese di intense prove presso il teatro delle Vittorie di Roma da dove si trasmettono programmi tv Rai diventati ormai cult, tra cui “Ballando con le stelle”, dallo scorso 18 gennaio la civitavecchiese Maria Letizia Beneduce, violinista con alle spalle un ventennale collaborazione con il maestro Ennio Morricone, si trova a Sanremo nel delicato e importante ruolo di Concertino, il secondo violino dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo, una delle più antiche istituzioni culturali e musicali del nostro paese, fondata nel 1905 e, tra le altre cose, vero motore del festival musicale più importante del Paese.

E’ infatti in occasione dell’evento canoro più atteso dell’anno che per implementare l’importante organico stabile di professori che compone l’orchestra ogni anno la prestigiosa istituzione aggiunge altri componenti, scegliendoli tra i migliori musici presenti nel territorio nazionale per la preparazione e professionalità in campo musicale.

Quest’anno Beneduce è alla sua ottava esperienza, chiamata per la sua l’altissima preparazione e grande professionalità a ricoprire il ruolo di “Concertino” dal Maestro Franco Invidia, primo violino dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo, che l’ha scelta per un ruolo di grande responsabilità nell’esecuzione delle canzoni in gara nel più importante concorso nazionale.

Oltre ad essere una stimata e apprezzata musicista diplomata al Conservatorio in violino, viola e musica da camera è anche una poliedrica artista e scrittrice teatrale.

Ha ideato e realizzato 13 anni fa la Cittadella della Musica a Civitavecchia, spazio polifunzionale che ha pensato per la città, ed è una persona capace di creare e portare musica, cultura e bellezza con la sua preparazione, sensibilità artistica e musicale.

Generosissima come solo i veri artisti sanno essere, Maria Letizia Beneduce scrive testi anche di altri straordinari eventi, come quello realizzato lo scorso Novembre presso il Cimitero Monumentale di Civitavecchia con la visita guidata in forma di preghiera da lei ideata, “Recordare”, un successo straordinario di pubblico con oltre 300 persone commosse dalla potenza e dalla bellezza del suo violino e della musiche suonate e cantate dalle Capinere, il Trio musicale che ha fondato qualche hanno fa.

Occhi e orecchie puntati dunque sull’ Orchestra Sinfonica di Sanremo e su Maria Letizia Beneduce, oltre che sui cantanti in gara, in onda su Raiuno, a partire da stasera e fino all’ 11 febbraio. In rigorosa mondovisione.

Vittorio Ferla