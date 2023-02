Civitavecchia – Pallanuoto femminile, la Nautilus sferra il primo affondo vincente

CIVITAVECCHIA – “Il risultato non lascia libera interpretazione, una vittoria più che netta” esordisce così mister Daniele Lisi commentando l’esordio trionfale della Serie B verde azzurra.

Si chiude 17-0 in favore della Nautilus la prima giornata di campionato disputata contro Olgiata 2012. I parziali: 8-0, 2-0, 5-0 e 2-0. Punti messi a segno dal poker di Tortora, Braccini, Cicognani, tris di Pipponzi e doppietta firmata Sartorelli.

Prosegue nel commento: “Abbiamo dimostrato un ottimo gioco e l’andamento della partita ci ha permesso di inserire tutte le atlete under che sono state convocate e rappresentano la nuova metà della rosa“.

Già da domani Tortora e compagne saranno in vasca per allenarsi in vista della gara contro Roma Vis Nova a cui faranno visita domenica 26.

Ufficio Stampa