Civitavecchia – Si presente in carcere per un colloquio con 21 grammi di cocaina. Arrestata

CIVITAVECCHIA – La Fns Cisl Lazio esprime grande soddisfazione per la brillante operazione effettuata nel NC carcere di Civitavecchia, dove sabato scorso il personale di Polizia Penitenziaria ha scoperto una donna che nascondeva 21 dosi di cocaina durante il colloquio con il proprio familiare detenuto.

La donna prontamente tratta in arresto per violazione legge sugli stupefacenti è stata condotta agli arresti domiciliari e oggi processata per direttissima.

“Polizia Penitenziaria – scrivono dal sindacato – che seppur in difficoltà vista la carenza di personale espleta egregiamente il proprio compito con senso di abnegazione e professionalità. Plauso a tutto il personale del carcere di Civitavecchia e, soprattutto, a quello che ha scoperto il tutto”.

Mata