Civitavecchia – Vincenzo Dantò quasi certamente eletto con il Movimento 5 Stelle (mancano poche sezioni per l’ufficialità)

CIVITAVECCHIA – Vincenzo Dantò sarà quasi certamente eletto consigliere regionale per il Movimento 5 Stelle. Mancano ancora diverse sezioni da scrutinare ma tra lui e il quarto posto utile c’è una differenza difficilmente colmabile. Si aspetta solamente l’ufficialità.

Prenderà ufficialmente il posto di Devid Porrello. Fare peggio del suo predecessore è impresa ardua. Dantò è persona seria e affidabile che ha sempre mantenuto un saldo il rapporto con il territorio.

Come Emanuela Mari dovrà dimettersi da consigliere comunale e al suo posto entrerà il primo dei non eletti e cioè Daniela Pacini perché, a quanto pare, Capuani non ha dato disponibilità.

Vito Califano