clamorosa notizia Stefania Orlando, dura decisione a Non è la d’Urso: “Non lo nominerò più” Nel salotto di Barbara D’Urso l’ex gieffina ha replicato alle dichiarazio

Dopo l’ospitata a Verissimo, Stefania Orlando ha fatto capolino negli studi di Live – Non è la d’Urso. La concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip ha replicato alle dichiarazioni di Andrea Roncato, rilasciate qualche settimana fa nello stesso programma. L’attore aveva sostenuto di essere stato lasciato da lei, dopo due anni di matrimonio, e aveva smentito l’ex moglie sulla fine della loro amicizia a causa della gelosia dell’attuale moglie Nicole Moscariello. “Ci è andato giù pesante, l’Andrea che conoscevo non era così”, ha dichiarato Stefania Orlando a Barbara D’Urso. L’ex volto Rai ha confessato che quelle frasi pronunciate dall’ex marito si commentano da sole. Inoltre ha affermato di nutrire molto rispetto per lui e per la sua famiglia, ma non entrerà più nel merito della questione:

“Avevo un po’ di nostalgia di quando eravamo in ottimi rapporti, ma credo che non lo nominerò mai più”.

Stefania si è difesa a Non è la d’Urso, dichiarando di non avere mai detto che la moglie dell’ex compagno sia gelosa. Poi ha deciso di dare un taglio al passato e non farà mai più il suo nome. La d’Urso ha cercato di convincerla a tendergli la mano, ma Stefania ha tuonato: “Non vorrei continuare a essere ingombrante”. Il capitolo Andrea Roncato, dunque, per la Orlando è chiuso definitivamente ma il bene che prova per lui rimarrà per sempre.

Sull’esperienza vissuta al Grande Fratello Vip la cantante di Babilonia, che ha pianto ricordando l’amica morta, ha svelato che durante i cinque mesi di permanenza nella Casa di Cinecittà ha perso la percezione di quello che poteva accadere fuori. Stare senza affetti è stato molto difficile per lei anche a livello psicologico.

Stefania Orlando a Live-Non è la d’Urso lancia un appello al fratello Gianni

Dopo avere replicato alle parole di Roncato, Stefania Orlando a Live – Non è la d’Urso ha commentato le parole pronunciate dal fratello Gianni. Quest’ultimo, a Domenica Live, ha svelato che si sentono al telefono e, insieme, hanno deciso di instaurare di nuovo un rapporto. Nel programma di Barbara, Stefania ne ha approfittato per lanciargli un messaggio, ovvero l’invito a impegnarsi per recuperare il loro legame.

Come raccontato nel salotto domenicale di Canale 5, con Gianni c’è stato un rapporto particolare, non sono cresciuti insieme. Hanno cominciato a frequentarci già da adulti. Ci sono stati vuoti che Stefania ha cercato di colmare, tante mancanze che ha cercato di recuperare. La cosa più difficile è stata anche la distanza, lui vive a Parigi, e questo non ha aiutato il loro rapporto.