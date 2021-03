Clamoroso a Uomini e Donne, Maria de Filippi dice Addio. E arriva la protagonista del Grande Fratello Vip. Fan sotto choc

Uomini e Donne potrebbe accogliere tra i tronisti anche dei personaggi del Grande Fratello Vip. La voce che riguardava la messa in onda in prima serata del famoso dating show versione Vip è ancora una idea della rete Mediaset. Maria de Filippi ha però confermato che se si facesse non sarebbe lei a condurlo e molto probabilmente la conduzione passerebbe a Michelle Hunzicher che invece non è stata riconfermata per Striscia la notizia. Si faccia o no la versione vip, comunque i personaggi famosi continuano a proporsi. Magari Queen Mary potrebbe ripensarci e istituire un trono Vip. A salirci, potrebbero esserci Corinne Clery, Tommaso Zorzi e Giacomo Urtis. Tre personaggi single che hanno partecipato (o stanno ancora partecipando) al reality show ma che desiderano anche trovare l’amore.

Oggi a parlare di una sua candidatura al trono di Uomini e Donne è Corinne Clery. L’attrice francese ha affermato che si divertirebbe molto ad essere corteggiata da tutti quegli uomini e ha anche avanzato delle ipotesi sul modo in cui dovrebbero comportarsi per conquistarla. “Fare la tronista potrebbe essere divertente. Non sarei facile nel programma. Dovrebbero fare quello che voglio io, perché sono una donna che da molto, ma che pretende ancora di più”. Non solo, la ex gieffina ha anche parlato di come dovrebbe essere il suo uomo ideale.

Requisito fondamentale, l’amore per gli animali. “Deve amare gli animali ed essere disposto a dormire con i miei cani”. Lo staff di Uomini e Donne può cominciare a prendere appunti perché Corinne Clery è determinata e ben intenzionata a iniziare la sua ricerca dell’amore. Anche Giacomo Urtis in più di un’occasione si è detto disposto a salire sull’ambito trono: “Nessuno mi vuole. Chiedo aiuto a Maria De Filippi: portami sul trono gay”. La domanda è se la moglie di Maurizio Costanzo accoglierà queste accorate richieste e troverà l’amore per i disperati gieffini.

Una cosa è certa: la regina di Mediaset ha già dimostrato un interesse nei confronti di Tommaso Zorzi. Il giovane rampollo ha dichiarato che il suo sogno nel cassetto è proprio quello di lavorare con Maria De Filippi. E’ rimasto senza parole quando la presentatrice di Uomini e Donne si è collegata con la casa più spiata d’Italia per parlare proprio con lui, dicendogli che avrebbe realizzato il suo desiderio. Da quel momento son partite al Grande Fratello Vip le scommesse su quale ruolo ha intenzione di riservargli all’interno delle sue trasmissioni. Intanto Tommy sarebbe pronto anche a fare il tronista.

“Vorrei andare, vista la mia disperazione sentimentale. Se Maria mi chiamasse e mi chiedesse di fare il tronista ad Uomini e Donne io lo farei, ma sarei l’unico ad uscire single dato che non si presenterebbe nessuno” ha affermato Tommaso Zorzi chiacchierando con i suoi coinquilini. Samantha De Grenet ci ha tenuto a precisare che se il ragazzo ricevesse una chiamata dalla sua beniamina farebbe qualsiasi cosa. Stefania Orlando invece spera in un ruolo più importante per il suo grande amico, da presentatore. Per scoprirlo, dovremo aspettare che Tommy esca dal reality e si dedichi al suo promettente futuro in televisione. E voi Che ne pensate? Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

L’articolo Clamoroso a Uomini e Donne, Maria de Filippi dice Addio. E arriva la protagonista del Grande Fratello Vip. Fan sotto choc proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.