Clamoroso Alberto Matano, Lui si svela e fa una Dichiarazione d’amore su Instangram: “Noi, insieme”. Ecco chi è lei

Roberta Morise ha pubblicato sui social uno scatto che la ritrae insieme ad Alberto Matano, dedicandogli anche una dolce dedica. I due volti del piccolo schermo sono sempre stati molto amici e, nel corso del tempo, hanno anche condiviso il loro rapporto con i follower di Instragram. La relazione tra i due non si limita ai corridoi Rai, ma viene spesso portata anche fuori, tra aperitivi e serate, come le loro storie hanno spesso dimostrato. Non solo, i due condividono anche la stessa terra d’origine, difatti sono entrambi calabresi, tanto che in molti si sono chiesti se ci fosse qualcosa di più tra loro.

La pandemia in corso ha limitato gli spostamenti e gli incontri. Ognuno di noi si è circondato solo di pochissime persone, i cosiddetti congiunti. C’è chi si è chiuso in casa e non ha più rapporti con nessuno. Stesso destino è capitato ad Alberto Matano e Roberta Morise, che avranno dovuto rinunciare ai propri momenti insieme. Preso dalla malinconia, il conduttore di La Vita in Diretta ha pubblicato una storia su Instagram che lo ritrae proprio insieme alla Morise scrivendo “Noi, insieme”. La donna ha ripostato di conseguenza sulla sua pagina, accompagnando lo scatto con la parola “Manchi”.

Difatti, ospite dall’amica Bianca Guaccero a Detto Fatto e incalzata da Jonathan, Roberta Morise non ha voluto svelare dettagli sul suo fidanzamento. D’altro canto, ha ammesso di essere innamorata. Che il suo cuore sia stato rapito proprio da Alberto Matano? Anche lui infatti aveva annunciato di essere innamorato ma non ha mai voluto svelare di chi. Per la Morise è un buon periodo sia da un punto di vista sentimentale che da quello lavorativo. E’ infatti diventata ufficialmente una tutor di Detto Fatto e la sua rubrica è dedicata interamente alla musica.

I Fatti Vostri sono ormai un ricordo lontano. E Alberto Matano? Il mistero sulla sua vita amorosa si infittisce sempre di più. C’è chi dice che la sua preferenza non ricade sulle donne. C’è invece chi lo vede in particolare intesa con vari volti del piccolo schermo. Uno in particolare cui è stato ultimamente associato il suo nome è quello di Andrea Delogu, la rossa della Rai che da poco è tornata single dopo la separazione con sui marito Francesco Montanari. I due si scambiano spesso messaggi facilmente fraintendibili, ma negli ultimi giorni si è anche parlato di un flirt tra la presentatrice e Stefano De Martino. Commentate con noi la notizia sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

L’articolo Clamoroso Alberto Matano, Lui si svela e fa una Dichiarazione d’amore su Instangram: “Noi, insieme”. Ecco chi è lei proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.