clamoroso-amici-22:-ufficiale,-arriva-arisa-e-va-via-proprio-lei:-“torna-a-la-vita-in-diretta-con-matano”

Mancano ormai due mesi al ritorno di Amici e il team dei professori inizia a delinearsi sempre piú chiaramente. Lo storico programma é sempre alla ricerca di volti interessanti. La padrona di casa, Maria de Filippi, ha sempre scelto con cura, arrivando ad accaparrarsi personaggi come Ricky Martin. Molti professori rimangono per anni ed anni, altri sostano per un breve periodo per poi andare via. C’è anche chi, una volta andato via, è pronto a tornare. È il caso di una famosissima molto amata che, però, prenderà il posto di Anna Pettinelli.

A settembre torna il talent Amici di Maria de Filippi ed il pubblico é già pronto ad accogliere il programma a braccia aperte. Un grande ritorno sarà proprio quello di Arisa. La cantante aveva partecipato come professoressa di canto nell’edizione del 2020. A detta sua, quella era stata un’esperienza entusiasmante. Nel 2021 peró Arisa aveva lasciato il programma per iniziare una avventura a Ballando con le stelle, su Rai 1. Anche in questo caso, ha brillato piú che mai, arrivando a vincere l’edizione insieme al ballerino Vito Coppola. Tra i due è nata anche una relazione, che tutto’ora va ancora avanti.

Non é tutto: Arisa ha anche partecipato al Cantante Mascherato nelle vesti di giudice-investigatrice. Anche la collaborazione con Milly Carlucci ha quindi dato i suoi frutti, in piú occasioni. La cantante peró ha deciso di tornare su canale 5. La nuova cattedra di canto di Amici, infatti, avrá come mentore proprio lei che, però, prenderà definitivamente il posto di Anna Pettinelli. Per quanto riguarda, invece, Lorella Cuccarini, é stata lei stessa ad annunciare pubblicamente che la rivedremo anche quest’anno nelle vesti di professoressa di canto.

Lorella Cuccarini è sicuramente un jolly ad Amici. É passato più volte dalla cattedra di canto a quella di ballo. Proprio insieme ad Arisa aveva fatto squadra nel serale del 2020, facendo spesso divertire il pubblico. Tra le due é subito nata una grande sintonia. Il programma di Maria de Filippi é confermato nuovamente nel primo pomeriggio della domenica su Canale 5 a partire da settembre. Dal nuovo anno poi partirá, come sempre, anche lo storico serale.

Anna Pettinelli, quindi, dopo alcuni anni nel team di Amici, é pronta a lasciare il programma. Ricordiamo che la sua partecipazione a Temptation island le ha sicuramente dato la possibilità di farsi conoscere ulteriormente dal pubblico di Canale 5. Proprio dopo quell'esperienza, Maria aveva deciso di offrirle la cattedra di prof nel talent. È già da qualche anno, però , che la Pettinelli é entrata a far parte della famiglia Rai. È infatti entrata nel team degli opinionisti a La Vita in Diretta, condotta da Alberto Matano. Potremo, dunque, continuare a seguirla in tv, anche se non la rivedremo tra il banco dei professori di Amici.

Clamoroso Amici 22: Ufficiale, arriva Arisa e va via proprio lei: "Torna a La vita in Diretta con Matano" scritto su Più Donna da Imma Bartolo.