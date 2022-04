clamoroso-amici,-addio-ufficiale-di-due-professori,-ecco-chi-viene-fatto-fuori-e-chi-prende-il-loro-posto.-fan-distrutti

Il talent Amici è a pochi passi dalla finale. A tutti i prof, dunque, spetta un’importantissima decisione: rinnovare o no il contratto per la nuova edizione? Alcuni hanno già le idee ben chiare, altri sono ancora titubanti. Scopriamo di chi si tratta e le loro decisioni. Il programma di Maria De Filippi dura da più di 20 anni, motivo per cui tanti sono stati i personaggi a passar di lì, tra ballerini, cantanti, giudici, professori. Proprio questi ultimi cambiano quasi ogni anno, ad eccezione per pochi che ricoprono il loro ruolo dall’inizio di Amici.

Tra questi c’è, sicuramente, la maestra Alessandra Celentano, insegnante di danza classica, nota per la sua rigidità e puntigliosità. Un veterano è anche Rudy Zerbi, insegnante di musica nella scuola dal 2009. Proprio questi ultimi, negli ultimi anni, hanno fatto coppia lavorativa diventando non solo prof ma anche mental coach dei ragazzi scelti nella loro squadra. Tra i prof più recenti, invece, rientrano Anna Pettinelli e Veronica Peparini.

La prima è insegnante di musica da due anni nella scuola di Amici. La seconda, invece, dapprima, nel 2013 era coreografa, negli ultimi due anni ricopre anche il ruolo di prof di ballo proprio in squadra con la Pettinelli. Le new entry invece, sono i Cucca-Todaro. Precisamente parliamo di Raimondo Todaro, insegnante di ballo, acquisto di quest’anno e Lorella Cuccarini che l’anno scorso è stata prof di ballo, quest’anno prof di canto. Ebbene, che ne sarà di loro dopo la finale di Amici?

Mancano solo 3 puntate alla finalissima di Amici 2022 e i 6 prof devono decidere se continuare a ricoprire il loro ruolo anche per la nuova edizione o no. Di certo, Maria vorrebbe riconfermarli tutti ma alcuni non sembrano accettare la proposta della conduttrice. Tra questi rientrano Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli. Le due prof tanto amate pare siano costrette a lasciare il talent per altre richieste e impegni lavorativi nonostante siano molto grate al programma.

Per quanto riguarda la Cuccarini pare, addirittura, che Mediaset starebbe pensando di farle condurre un programma tutto suo e ciò non si concilierebbe con le tempistiche e i ritmi del talent show. Al suo posto potrebbe però tornare Arisa di nuovo nelle vesti di maestra di canto. Anna Pettinelli, invece, ha dichiarato, per ora, di voler tornare a dedicarsi a tempo pieno alla radio che è il suo primo amore. Incerto, invece, è il ballerino Raimondo Todaro, che non si è ancora pronunciato. Infatti, alle domanda su un suo possibile addio, non si è esposto ed ha affermato di non aver deciso nulla, cosa che farà solo quando finirà Amici 2022.

Chissà che Maria non riesca a fare una delle sue magie e a far restare ancora tutti i prof di quest’anno che sono amati e ben voluti sia dagli allievi che dal pubblico.

I tre prof certi che altro non sono che una garanzia per il programma, sono, senza dubbio, la Celentano, Rudy Zerbi e la Peparini, volti ormai storici del longevo talent. Mancano poche settimane alla fine e scopriremo tutto!

