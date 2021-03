Clamoroso Amici, Svelato il nome del vincitore di questa edizione, Fa parte della squadra Zerbi-Celentano, Ecco chi è, Indiscrezione choc

E’ appena cominciato il serale di Amici e già si parla di chi sarà il vincitore. Le scommesse sono partite e sono due i preferiti tra tutti: Sangiovanni ed Enula, entrambi appartenenti alla squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Negli ultimi anni ad avere più successo in seguito alla partecipazione alla famosa scuola per giovani talenti sono proprio i cantanti. E dalle indiscrezioni di quest’anno è trapelato proprio questo, a vincere sarà un cantante della squadra Celentano, Zerbi. Ma vediamo come si svolgerà quest’anno il serale dello show di Maria De Filippi. I ragazzi sono divisi in tre squadre, capitanate dalle coppie di professori. La sopracitata è, tra queste, sicuramente quella più combattiva e determinata a vincere.

Poi c’è la squadra capitanata da Lorella Cuccarini e Arisa, infine quella di Pettinelli e Peparini che vantano solo tre ragazzi, anche se molto bravi e pieni di carattere. Per la prima puntata del serale di Amici, Rudy Zerbi e la Celentano non hanno risparmiato colpi e hanno fatto di tutto per non far mandare a casa i loro ragazzi. Nonostante questo, Esa non è riuscito a conquistare i tre giudici ed è stato eliminato. “È stata una bella esperienza che rifarei, tornassi indietro, altre mille volte. Sono riuscito a entrare grazie alla mia musica e alla mia determinazione. Questi mesi sono stati mesi di lavoro, giorno dopo giorno. ”

Ha raccontato Esa in un’intervista subito dopo la sua uscita da Amici: “Abbiamo fatto tutti un lavoro strepitoso, con i coach e con i professori. Ho ancora tantissime cose da dire. Avessi avuto l’opportunità, lo avrei fatto ancora qua dentro però è giusto, fa parte del gioco. Sono stato me stesso come non mai qua dentro, ho tirato veramente fuori tutto. Ho sempre detto che se devo uscire, devo uscire a testa alta, con la convinzione di avere spaccato. E stasera ho spaccato. Quindi sono contento, davvero fiero di me stesso, ma devo fare di più. Ci risentiremo sicuramente”. A decretare le vittorie e le sconfitte, una giuria scelta accuratamente.

Stefano De Martino come esperto di danza, Stash dei The Colors come esperto di canto, sono stati entrambi lanciati proprio grazie ad Amici di Maria De Filippi, ed oggi tornano in studio per decidere chi sarà il vincitore dell’edizione in corso. Accanto a loro, Emanuele Filiberto di Savoia. Per quanto riguarda i ragazzi ancora in gioco, i preferiti, secondo gli esperti di Libero Gioco, sarebbero Sangiovanni ed Enula, due cantanti molto temuti dagli altri concorrenti. Proprio in questi giorni i ragazzi della squadra Arisa Cuccarini stavano ipotizzando di lanciare dei guanti di sfida proprio a loro due, per indebolire le loro posizioni.

In particolare, la squadra proponeva che Raffaele sfidasse Sangiovanni con una canzone dai toni molto elevati, mentre che Ibla sfidasse Enula con una canzone movimentata nello stile di Muevelo. Le proposte dei guanti di sfida sono state portate alle loro professoresse, e vedremo se nei prossimi giorni vorranno accettarle. Intanto alcuni ballerini di Amici sono stati penalizzati per essere molto lenti nei cambi d’abito prima di entrare in scena, ritardi che nel serale sono inaccettabili. Per questo, Alessandro, Samuele e Serena non utilizzeranno gli abiti di scena per le loro esibizioni. Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

L’articolo Clamoroso Amici, Svelato il nome del vincitore di questa edizione, Fa parte della squadra Zerbi-Celentano, Ecco chi è, Indiscrezione choc proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.