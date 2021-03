Clamoroso Ascolti Domenica In da record: Mara Venier inarrestabile grazie a Sanremo

Il contenitore del pomeriggio del dì festivo di Rai 1 registra un nuovo record di ascolti grazie all’effetto della kermesse della Canzone italiana

Gli ascolti tv di ieri, 7 marzo 2021, e i dati auditel hanno visto l’indotto di Sanremo 2021 dare una impennata a Domenica In che ha fatto segnare un nuovo record. Mara Venier, in diretta dall’Ariston, ha toccato quota 3.534.000 milioni di telespettatori, con il 22,2% di share, mentre nella seconda parte 4.278.000 pari al 24,3% di share. Sfiorati in alcuni blocchi 5,5 milioni e circa il 25%. Lo scorso anno, invece, aveva registrato 6.017.000 spettatori (33,8%) nella prima parte e 5.075.000 (30,01%) nella seconda- Lo speciale in diretta da Sanremo ha potuto contare sulla conduzione impeccabile di zia Mara che, perfetta nel suo abito elegante, si è molto divertita a commentare le varie esibizioni dei ventisei Big che hanno partecipato a Sanremo 2021.

C’è stato un cambio di programma nei palinsesti del primo canale della Tv di Stato. La rete ha deciso di trasmettere prima di Domenica In in diretta da Sanremo la Messa di Papa Francesco dall’Iraq. La celebrazione si è allungata più del previsto e questo è stato oggetto di ira dei fan del contenitore del dì festivo. Il notevole ritardo ha avuto delle ripercussioni anche sulla scaletta della trasmissione che, in ogni caso, ha assicurato la presenza di tutti gli artisti sul palco ma con interventi più brevi.

Zia Mara ha aperto la puntata alle 16.10 fino alle 20, ma non sono mancate tensioni e problemi. Due dei suoi ospiti sono stati bloccati dalla Rai e costretti all’isolamento dopo essere entrati in contatto con una persona positiva. La produttrice degli Extraliscio, Elisabetta Sgarbi, ha accusato Domenica In di avere trattenuto il gruppo un giorno in più a Sanremo e di non averli fatti esibire.

Mara Venier, furiosa, le ha risposto per le rime in diretta dopo la diffusione delle agenzie con le parole della sorella del critico d’arte Vittorio Sgarbi.

Mara Venier si arrabbia a Domenica In. Elisabetta Sgarbi replica: “Non ho offeso nessuno”

Il botta e risposta tra Venier e Sgarbi è proseguito. Quest’ultima, infatti, su Facebook ha dichiarato di essere stata accusata su Rai 1 di non avere rispetto di Papa Francesco e, secondo la sua versione dei fatti, gli Extraliscio sarebbero stati mandati via:

“Io ho espresso il mio disappunto e ho chiesto lumi sul criterio di esclusione dei cantanti, senza successo. Ho fatto ciò senza offendere nessuno, tanto meno il Papa”

Stando a quanto precisato da Mara Venier, potrebbero tornare ospiti a Domenica In nella prossima puntata gli Extraliscio che hanno conquistato due volte il podio per la critica e per gli orchestrali.