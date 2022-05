clamoroso-barbara-d’urso,-maurizio-costanzo-choc:-“ecco-come-ha-convinto-berlusconi-a-farla-restare-a-mediaset”

Barbara D’Urso non lascerà la Mediaset, anzi è ormai sicuro che rinnoverà il contratto e sarà ancora una protagonista per la prossima stagione televisiva. A darne notizia è Maurizio Costanzo, che su Nuovo tv ha affermata che i vertiti della rete non vogliono rinunciare a una delle sue conduttrici di punta. Il marito di Maria De Filippi, sulla sua rubrica, commenta tutto quello che accade nel mondo del piccolo schermo. Non i gossip ma i lavori, i meriti dei protagonisti che si trovano a dover sgomitare per ottenere un programma. A differenza di lui, che ha vissuto una televisione meno competitiva.

Maurizio Costanzo è sempre informatissimo su quello che accade dietro le quinte del piccolo schermo e non si esime dal darne i suoi pareri. Con un po’ di diplomazia ma anche con sincerità, cercando, tramite le sue opinioni, di dare anche qualche consiglio alle persone tirate in ballo. Barbara D’Urso è sicuramente una che consigli non ne accetta e che fa sempre di testa sua. Nonostante negli ultimi anni sia stato evidente che il trash da lei portato sulla Mediaset abbia un po’ stancato i telespettatori, ci ha provato l’ennesima volta. Tutto grazie alla possibilità di condurre La pupa e il secchione show.

Sicuramente una penalità per Barbara D’Urso, che da reginetta di Canale 5 si è ritrovata a condurre un programma su Italia 1. Ma la donna ha approfittato dell’occasione per giocarsi le sue ultime carte e mostrare che il trash, in fondo, mantiene sempre il suo appeal. Così La pupa e il secchione show è stato completamente rivoluzionato, diventando un vero reality, con tanto di “inciuci” che piacciono alla conduttrice partenopea. Gli ascolti, in un primo momento, non sono stati dei migliori e la Mediaset ha mostrato disapprovazione rispetto la piega che stava prendendo la trasmissione.

Ma alla fine la magia è arrivata e La pupa e il secchione show, alla sua puntata finale, ha raggiunto uno share del 22%. Numeri che Italia 1 fatica a raggiungere e che non possono non fare la differenza. Ha rimontato anche Pomeriggio 5, che è tornato a toccare il 14% di share. Insomma, Barbara D’Urso, da buon animale in gabbia, ha tirato fuori l’artiglieria pesante e ci ha dato dentro con quelle peculiarità che, seppur criticate, l’hanno tenuta in cime per anni. E i numeri l’hanno salvata, diventando la sua vera e propria salvezza, perché la conduttrice non sarà più messa da parte dalla Mediaset.

Con un contratto in scadenza tutto era possibile, ma Maurizio Costanzo ci da conferma del fatto che a settembre Barbara D’Urso tornerà agguerrita come sempre. Si è parlato tanto dell’opzione Veronica Gentili a Pomeriggio 5. Ma la donna dovrà continuare ad accontentarsi di sporadiche sostituzioni, perché il comandante in capo non ha nessuna intenzione di mollare il timone. Torna anche La pupa e il secchione show, nonostante tutte le critiche. C’è infine l’opzione La talpa, storico reality che riprenderà a partire dall’anno prossimo e di cui non si sa che ne sarà presentatrice.

