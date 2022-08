clamoroso-bianca-guaccero,-nuovo-progetto-per-lei.-al-posto-di-chi-la-vedremo

Bianca Guaccero è pronta a tornare in gioco. Commovente è stato il suo addio, qualche mese fa, a Detto Fatto. È stata al timone del programma dal 2018 fino al 2022. In autunno la rivedremo in tv ma non è ancora chiaro in quali vesti. Non sappiamo ancora se tornerà ad essere conduttrice o attrice. Ricordiamo che si tratta di un’artista completa, che è sempre riuscita ad essere versatile e a calarsi nelle parti dell’attrice, della cantante e della conduttrice, facendolo sempre egregiamente.

Nel prossimo autunno, da ottobre 2022, Bianca Guaccero sembra essere pronta a rimettersi in gioco e a tornare nel mondo dello spettacolo. Non è ancora chiaro, però, in quale ruolo. Potremmo rivederla in una fiction o al timone di un programma. Secondo alcune indiscrezioni però, potrebbe addirittura iniziare due nuove avventure, sia alla conduzione sia in una fiction. Lei stessa ha preannunciato qualcosa via instagram al suo pubblico che la segue ormai da tantissimi anni sempre con grande affetto.

Grazie al suo talento, al suo riuscire a raccontarsi sempre in maniera veritiera e pulita, Bianca Guaccero ha avuto successo fin da subito, accaparrandosi immediatamente l’affetto e la stima del pubblico. La maggior parte della sua carriera è cresciuta in Rai. Si vocifera di un ritorno in una fiction. Intanto ricordiamo che una delle sue migliori interpretazioni è stata in Capri, andata in onda dal 2006 al 2010. Le sue doti sono risaltate immediatamente, catturando l’attenzione del pubblico ma anche dei vertici Rai, nella quale ha continuato a lavorare.

La Guaccero riprenderà quindi a lavorare da Ottobre, anche se non sappiamo ancora bene in che ruolo. Molti si augurano di vederla coinvolta in più progetti. Bianca è infatti sempre più seguita ed apprezzata dal pubblico italiano. Ma nel frattempo, si sta godendo le vacanze estive in Trentino alto Adige. A farlo sapere è stata proprio lei tramite un post su instagram nel quale ha scritto che tra i posti che più ama al mondo, ormai include anche il Trentino. Il suo rapporto con il pubblico è sempre cresciuto anche grazie al mondo social, rimanendo a contatto con il pubblico in maniera più diretta.

Dopo l’ultima stagione di Detto Fatto Bianca Guaccero si gode distese verdi, la montagna, l’aria pure ed il suo amore in Trentino. I Fans intanto non vedono l’ora di rivederla in altri progetti in cui la sua bravura e la sua professionalità possano risaltare. Sarà conduttrice di uno nuovo programma? La vedremo recitare in una delle grandi fiction Rai? Arriverà a lavorare in entrambi i settori? Non siamo ancora in grado di rispondere a tali domande ma quel che è certo è che la rivedremo all’opera molto presto. Commentate sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi o Sulla nostra pagina Facebook anche su INSTAGRAM

Clamoroso Bianca Guaccero, nuovo progetto per lei. Al posto di chi la vedremo scritto su Più Donna da Imma Bartolo.