clamoroso-britney-spears,-l’amara-rivelazione-in-pubblico:-“ho-fatto-finta-di-tutto”

La cantante ha portato in tribunale il padre per annullare l’affidamento della tutela delle sue finanze al genitore. Le sue parole rivelano una profonda sofferenza.

Siamo da sempre abituati a vederla molto aggressiva oppure sorridente sui social, eppure il travaglio emotivo che sta vivendo è molto pesante per lei.

Britney Spears ha deciso di dare però una svolta alla sua vita dopo tanti eccessi reiterati nel tempo. La popstar ha portato in tribunale il padre, Jamie Spears, che da circa 13 anni gestisce le sue immense finanze, il tutto dopo il crollo nervoso che la colpì nel 2008.

La cantante vorrebbe che venga tolta al genitore, “padre-padrone”, la tutela legale esercitata solitamente su chi soffre di disturbi mentali. Le sue parole pronunciate nei giorni scorsi nell’aula del tribunale dei Los Angeles sono scioccanti.

“Sono traumatizzata, non sono felice, non posso dormire, sono arrabbiata: rivoglio la mia vita”, ha dichiarato ai giudici.

La pop star non si nasconde più: “Ero imbarazzata nel condividere quello che mi è successo”

Britney ha ammesso di essere stata manipolata in questi anni dal padre che l’ha costretta anche a gestire non in maniera volontaria la propria vita, le ha impedito ad esempio di sposarsi o di rimuovere il contraccettivo per poter avere un altro bambino.

Ammette che la sua vita non è affatto come sembra:

Mi scuso per aver finto di essere stata bene negli ultimi due anni. L’ho fatto per il mio orgoglio ed ero imbarazzata nel condividere quello che mi è successo. Ma onestamente, chi è che non vuole mostrare il proprio profilo Instagram sotto una luce divertente? Che ci crediate o meno, fingere di stare bene mi ha davvero aiutato.

Sui social poi continua lo sfogo, “Sento che Instagram mi aiuta a sfogarmi in maniera interessante e a condividere la mia presenza e la mia esistenza. E mi aiuta semplicemente a sentirmi importante nonostante quello che sto passando. E ha funzionato. Quindi ho deciso di iniziare a leggere più favole!“.

Il post condiviso riprende una frase di Einstein in cui si fa infatti riferimento alla lettura delle fiabe ai figli affinché diventino più intelligenti. I fan della donna sono accanto a lei e alla sua idea di cambiamenti, in messaggi lo testimoniano.