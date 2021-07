clamoroso-can-yaman,-usa-la-forza-contro-la-leotta,-che-non-ci-sta:-scintille-tra-i-due!

Inseguiti dai paparazzi Can ha reagito in modo brusco con la fidanzata che lo ha rimproverato davanti a tutti, ecco cos’è accaduto.

Il volto noto di DAZN e il divo nelle serie tv “Daydreamer – Le ali del sogno” e “Mr Wrong” presente in questi giorni in prima serata dopo essere stati in Sicilia a conoscere i genitori di Diletta, sono volati in Turchia dalla famiglia di lui.

Can Yaman è tradizionalista e voleva l’approvazione dei genitori prima di poter fare la grande proposta di matrimonio alla fidanzata, e a quanto pare la madre di Can, la signora Güldem Hanim, ha dato la sua benedizione alla coppia.

Il soggiorno nel Paese straniero però si è rivelato più problematico del previsto, dato che la stampa ha riferito uno spiacevole episodio che ha mandato su tutte le furie il giovane.

Can Yaman, duro sfogo contro i paparazzi: la reazione di Diletta

L’attore turco non ha mai molto amato l’attenzione dei paparazzi su di lui, tanto che, nel corso degli anni, è saltato spesso alla cronaca per le sfuriate che ha avanzato contro di loro.

Le sue reazioni sono state leggermente placate dalla vicinanza della fidanzata Diletta, ma pare che nei giorni scorsi questa non sia bastata a placarlo.

L’episodio a cui facciamo riferimento è stato riportato da 361 Magazine. Cosa è accaduto in Turchia tra Can Yaman e Diletta Leotta, tanto da far esplodere il web? La coppia era uscita per mangiare per un a serata galante ma una volta usciti sono stati presi d’assalto dalla stampa nazionale.

LEGGI ANCHE –> Gianluca Vacchi, avete mai visto il bolide della sua ragazza? Rimarrete senza fiato

VEDI ANCHE —>Anna Tatangelo svela tutto sul nuovo programma che condurrà: i dettagli

Lo sfogo di Can Yaman contro i paparazzi non è affatto passato inosservato: alcune TV turche hanno inviato in onda il video ripreso in cui si nota l’attore inveire contro i fotografi che lo inseguono per un’intervista mentre strattona per un braccio Diletta che cerca in ogni modo di calmarlo.

Secondo indiscrezioni non ancora confermate, lei lo avrebbe addirittura invitato a darsi una calmata. Una litigata in piena regola per la coppia, chissà se la bellissima giornalista riuscirà nel tempo a farlo calmare.