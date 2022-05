Clamoroso, Da Amici di Maria de Filippi diventa attore di un Posto al Sole. Fan in delirio, Ecco chi è e che ruolo avrà

Nelle ultime ore girano ottime notizie per un ballerino che si è formato proprio nella scuola di Amici. Una notizia che renderà fiera anche Maria De Filippi. Uno dei suoi beniamini è entrato a far parte del cast di una delle soap più amate della rai: Un posto al Sole. Scopriamo di chi si tratta.

È ormai ben noto che Amici sia un grande trampolino di lancio per centinaia di ragazzi. Il programma infatti offre loro visibilità e grandi possibilità lavorative, non solo per i vincitori. Per Maria de Filippi questo è sicuramente motivo di grande orgoglio. Molti dei suoi allievi sono poi diventati protagonisti di programmi televisivi, basti pensare a Stefano De Martino o Lorella Boccia. Ma è anche il caso di Antonio Fiore, ballerino della quarta edizione di Amici.

Antonio Fiore, terminato il talent, ha goduto di una florida carriera. Per i tre anni successivi infatti ha lavorato in grandi teatro come il Brancaccio e teatro Sistina, entrambi di Roma. E lo ha fatto con grandi nomi, come quello dell’amatissima Mariangela Melato, volto illustre del teatro italiano. Ma Antonio non si è fermato ai confini nazionali. Ha infatti partecipato al musical internazionale “Nine”, con un cast meraviglioso, superando le audizioni di Londra.

Ma come spesso succede, ad un talento artistico è possibile sommarne sempre altri. Antonio Fiore ha infatti iniziato a coltivare un’altra delle sue grandi passioni: la recitazione. È in effetti riuscito a coronare anche questa sua seconda aspirazione. Stando agli ultimi aggiornamenti, il ballerino è infatti riuscito ad entrare nel cast di “Un posto al sole”, in onda dal lunedì al venerdì alle 20.45 sui rai 3. In questa ormai ventennale soap, Antonio ricopre il ruolo del fratello geloso e protettivo. Il suo personaggio si chiama Costabile ed è fratello di Speranza. Il ragazzo è della provincia e arriverà a palazzo Palladini insieme a suo padre per ristabilire ordine nella vita di sua sorella.

Si tratta di un ulteriore passo in avanti per Antonio Fiore, che ormai da anni vanta una carriera brillante. Proprio durante il già menzionato musical “nine”, il ballerino ha avuto la possibilità e l’onore di lavorare con Sofia Loren, Nicole Kidman, Penelope Cruz, Daniel Day Lewis e molti altri. Racconta inoltre di un episodio particolare e commovente. Durante le riprese, in occasione del compleanno di Sofia Loren, il regista fece arrivare dei dolci da Napoli e chiese ad Antonio di cantarle “tanti auguri” in italiano.

Fiore è anche tornato a casa, negli studio del suo amato “Amici”, questa volta come professionista ma ha dovuto abbandonare l’incarico per un infortunio alla mano. Ma ha saputo crearsi l’alternativa, il piano B, studiando recitazione. È chiaro che si tratti di un piano B assolutamente riuscito. E per completare il quadro felice, Antonio gode anche dell’amore e dell’affetto della sua famiglia. È infatti sposato con la ginnasta Fabrizio di Ottavio, da cui ha avuto una splendida bambina: Maya.

Ti è piaciuto l’articolo? Condividilo e continua a seguirci sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Clamoroso, Da Amici di Maria de Filippi diventa attore di un Posto al Sole. Fan in delirio, Ecco chi è e che ruolo avrà proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.