clamoroso,-fedez-fuori-dal-festival-di-sanremo:-vertici-rai-nella-bufera-e-amadeus-nei-guai.-cos’ha-fatto-il-cantante

AGGIORNAMENTO I vertici della Rai e la direzione del Festival si sono attivate per le verifiche del caso. Una decisione verrà presa nei prossimi giorni. A farlo sapere è l’Ansa. Fedez verso la squalifica dal Festival di Sanremo 2021. Il rapper ha diffuso per errore su Instagram un breve filmato nel quale si sente un pezzo della canzone in gara Chiamami per nome, presentata in coppia con l’amica e collega Francesca Michielin.

La “storia” incriminata non è più visibile sul profilo Instagram del marito di Chiara Ferragni, ma il video ha cominciato a circolare rapidamente sui social, dove inevitabilmente è scoppiata la polemica. Il regolamento del Festival di Sanremo è chiaro da anni: le canzoni in gara devono restare inedite fino all’inizio della competizione canora. Al momento in cui scriviamo né Fedez né Francesca Michielin hanno commentato l’accaduto. Un’eventuale squalifica sarebbe l’ennesimo problema per il direttore artistico Amadeus, già alle prese con un’edizione difficile del Festival di Sanremo.

Qualche giorno fa, dopo il no del Ministro Dario Franceschini al pubblico al Teatro Ariston, il conduttore aveva minacciato di lasciare la gestione dell’evento. Amadeus ha poi fatto retromarcia, chiarendo che non vuole mollare il progetto del Festival di Sanremo nonostante le evidenti difficoltà. Dopo giornate di forte tensione, di amarezza, di sensazione di isolamento, a mente lucida è prevalso in Amadeus il senso di responsabilità per il proprio ruolo.

Far saltare il Festival di Sanremo significherebbe mettere in seria difficoltà tutti coloro che ci lavorano, davanti e dietro le quinte. Senza dimenticare l’industria discografica, che spera in un segnale di ripartenza. E la stessa Rai che grazie al Festival di Sanremo dello scorso anno ha incassato oltre 37 milioni di ricavi pubblicitari. Da qui la decisione di Amadeus di fare un passo in avanti, in vista della data di partenza. Quest’ultima è fissata al prossimo martedì 2 marzo.

Oltre a Fedez e Francesca Michielin nel cast del Festival di Sanremo 2021 parteciperanno anche: Francesco Renga, Coma_Cose, Gaia, Irama, Fulminacci, Madame, Willie Peyote, Fasma, Ermal Meta, Arisa, Gio Evan, Maneskin, Malika Ayane, Aiello, Max Gazzè e la Trifluoperanzina Monstery Band, Ghemon. E poi ancora: La Rappresentante di Lista, Orietta Berti Noemi, Randon, Colapesce Dimartino, Annalisa, Lo Stato Sociale, Extraliscio feat. Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti.