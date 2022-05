clamoroso-forum:-barbara-palombelli-da-l’addio-in-lacrime.-lo-sfogo-in-diretta,-ecco-chi-la-sostituisce

Venerdì 27 maggio è andata in onda l’ultima puntata della stagione 21/22 di Forum e Barbara Palombelli ha tenuto a chiudere la puntata con delle parole molto toccanti. L’annuncio della conduttrice in lacrime ha fatto commuovere tutti, destabilizzando il pubblico in studio. Anche i cameraman facevano fatica a reggere la tensione in quanto erano di fronte al volto abbastanza straziato della Palombelli. Scopriamo cosa è accaduto nella trasmissione di rete 4.

Forum è il longevo programma televisivo, di genere giudiziario, trasmesso su rete 4 dal 1985. Da ben 9 anni, al timone della conduzione c’è la giornalista e conduttrice Barbara Palombelli. Venerdì 27 maggio si è conclusa la 37esima edizione del famoso programma che, sicuramente, tornerà a settembre, dopo le vacanze estive. La conduttrice ha terminato la puntata con delle bellissime parole che hanno commosso molto lei stessa in primis, ma anche il pubblico in studio che è andato in subbuglio. “Ringraziamo il nostro regista, tutta la regia, e come ogni anno c’è una sorpresa”. Quest’ultima è consistita nel mandare un video sui diritti dei cittadini, compresi quelli del popolo ucraino che è da mesi in guerra a causa dell’invasione della Russia.

Già questo momento ha fatto versare lacrime pensando al dramma che sta vivendo una popolazione non così lontana dalla nostra. La situazione è degenerata quando Barbara Palombelli ha ripercorso i momenti di un ulteriore dramma, questa volta, mondiale: il covid 19. Un virus che ha avuto come conseguenza una pandemia mondiale e, dunque, milioni di vittime. E’ stato causa anche di mesi di lockdown, di solitudine e, per quanto riguarda i programmi televisivi, di chiusura. Alcuni, invece, sono riusciti ad andare avanti nonostante la difficoltà di attuare tutte le regole di distanziamento. Tra questi è rientrato Forum che ha continuato ad essere una compagnia, con i suoi contenziosi, per il pubblico Mediaset del mezzogiorno.

Barbara Palombelli ha proseguito il suo discorso cercando di non commuoversi ma non è riuscita nel suo intento tanto da scioccare anche il pubblico in studio. “Questo è un messaggio bellissimo che mandiamo a tutto il pubblico. Sempre una grande emozione quando si chiude una stagione. Io non sarei stata qui, in quest’anno che è stato un po’ difficile anche per me personalmente, se non ci fosse stato Opi in studio con me.

E se non ci fossero stati tutti gli autori. Forum è fatto da una grandissima squadra e potete immaginare, quest’anno, quante volte il batticuore per i tamponi, la paura. Sono due anni che cerco di schivare la pallottola Covid. Soprattutto per il bene a questa grande squadra che mi vuole bene e a cui devo tanto”. Inoltre, la Palombelli ha tenuto a sottolineare l’importanza dei vaccini che ci hanno salvato in gran parte. “Grazie ai vaccini, voglio dirlo. Grazie ai vaccini e grazie anche a una vita molto attenta e grazie alla mascherina. Insomma, questa stagione è stata portata a termine.

Grazie soprattutto al pubblico che ci ha dato una straordinaria soddisfazione. Abbiamo chiuso dicendo che Forum è per la pace. Lo voglio ripetere: siamo per la pace e siamo naturalmente per la giustizia ovunque, anche nei paesi in guerra”. Il tutto si è concluso con un grandissimo applauso e con il pubblico in subbuglio sia per la commozione che per il dispiacere dell’ultima puntata. E voi vi siete emozionati? Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguiteci su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

