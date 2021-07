Clamoroso Gemma Galgani, ritorno di fiamma con l’ex cavaliere. Lei confessa: “Mi fa battere il cuore”. Addio a Uomini e Donne

Tra uno scontro con Tina Cipollari e l’altro, Gemma, la ormai celebre e storica dama del trono over non è riuscita ancora a coronare appieno i suoi sogni d’amore. Eppure in una recente intervista ad Uomini e Donne Magazine la bionda e vulcanica Galgani ha ammesso che in realtà c’è un uomo che le ha fatto battere il cuore più degli altri, e di cui conserva ricordi indelebili. Di chi si tratta? Non lo immaginereste mai…

Gemma Galgani ripensa a Marco Firpo, il cavaliere dai lunghi capelli biondi che ha frequentato in passato. A confessarlo è la dama del trono over di Uomini e Donne sulle pagine del magazine ufficiale del programma di Maria De Filippi. Nel corso delle varie stagioni del dating show di canale 5 di cui è stata protagonista, Gemma Galgani ha avuto diverse frequentazioni, ma tra tutte, quelle di cui ha un ricordo particolarmente piacevole è quella con Marco Firpo.

“Il mio pensiero ultimamente è andato spesso a Marco (Firpo ndr.), ‘il lupo di mare dai lunghi capelli biondi’. Ricordo una situazione molto romantica, nel periodo della nostra frequentazione a Uomini e Donne […] Forse anche per lo scenario estivo, ora che è estate e che si ha voglia di mare, mi passa ogni tanto in queste quell’immagine, insieme a Marco… Un bel ricordo che resterà sempre con me”, ha raccontato Gemma che trascorrerà un weekend con l’amica Ida Platano.

Gemma Galgani, le delusioni vissute a Uomini e Donne

Se di Marco Firpo ha un bel ricordo, Gemma Galgani ammette di aver vissuto una stagione di Uomini e Donne ricca di delusioni. “Preferisco avere rimorsi e non rimpianti, per cui, tutto quello che mi viene voglia di fare in un preciso momento lo faccio e basta, ignara e indifferente a quello che potrà succedere dopo […] Da un punto di vista razionale, probabilmente, non mi sarei riproposta più volte a Maurizio di Milano che mi è veramente piaciuto tanto, lo ammetto”.

Poi, facendo un bilancio di tutti i mesi trascorsi a Uomini e Donne, Gemma conclude così: “Per il resto è stata una stagione abbastanza faticosa per me, ma non sono mancati raggi di luce e di speranza, per cui il bilancio è sempre positivo”.

Gemma confessa: “Una situazione molto romantica…”

A settembre inizierà la nuova stagione di Uomini e Donne e Gemma Galgani e alcune voci dicono che Gemma potrebbe non esserci sostituita dalla dama Isabella Ricci. Gemma ha smentito qualunque tipo di contatto con lei per chiarimenti, chiarendo che “non c’erano i presupposti”. Nel corso della medesima intervista, Gemma non ha risparmiato una stilettata nei confronti di Tina Cipollari, che la aspetterà in studio a settembre.

Dapprima le ha consigliato come impiegare il tempo in vacanza “Deve fare il pieno di nuovi argomenti così da non ricorrere alle offese o pettegolezzi”nPoi Gemma le ha dato anche qualche suggerimento relativo allo stile, consigliandole di indossare: “Qualcosa di più fresco e informale, mica deve agghindarsi come se fosse alla Scala di Milano”. E voi Che ne pensate? Fatecelo sapere sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi

L’articolo Clamoroso Gemma Galgani, ritorno di fiamma con l’ex cavaliere. Lei confessa: “Mi fa battere il cuore”. Addio a Uomini e Donne proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.