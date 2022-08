clamoroso-gf-vip-7:-alfonso-signorini-ci-ripensa-e-fa-tornare-adriana-volpe.-a-chi-ruba-il-posto

Manca un mese alla nuova edizione del Gf Vip, la settima per esattezza e la quarta condotta da Alfonso Signorini, che partirà il 19 settembre. Il conduttore, da circa un mese, è alla ricerca di un cast spettacolare e, ogni tanto, tramite le sue instagram stories, lascia trapelare degli indizi sui nuovi concorrenti. L’unica cosa certa e ufficiale sono i nomi delle due opinioniste: Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

Nelle ultime ore, però, pare che possa esserci una terza opinionista. In realtà qualche settimana fa, la corteggiata era Giulia Salemi, ex concorrente della terza e quinta edizione del Gf Vip. E’ stata proprio la sua seconda partecipazione al reality a regalarle sia l’amore di Pierpaolo Pretelli sia un successo incredibile. Infatti, subito dopo ha condotto Salotto Salemi, suo programma di makeup e, l’anno scorso, ha condotto GF VIP Party sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Ebbene, stando alle ultime indiscrezione, anche quest’anno Giulia sarà al timone della conduzione del Gf Vip Party e al suo fianco, molto probabilmente, ci sarà il fidanzato Pierpaolo. Dunque, il ruolo da opinionista le è sfumato. Un’altra papabile opinionista era Soleil Sorge ma anche lei sarà impegnata in un altro programma su Discovery. Dunque, chi potrebbe esserci al loro posto? La bomba sganciata nelle ultime ore ha il nome di Adriana Volpe.

Come è ben noto la Volpe è stata già opinionista lo scorso anno al fianco della sua ‘nemica’ Sonia Bruganelli. Le due erano esattamente l’opposto, continuamente in scontro tra loro. Addirittura i telespettatori, molto spesso, si sono sempre schierati palesemente a favore dell’una o dell’altra opinionista. Anche dopo la fine del reality le due hanno continuato a lanciarsi frecciatine via social. In particolare, dopo aver saputo che Sonia avrebbe ricoperto nuovamente il suo ruolo nella nuova edizione nonostante avesse sempre dichiarato di non volerlo più fare, Adriana non la prese bene.

A lei, infatti, al contrario della Bruganelli, avrebbe fatto piacere essere nuovamente opinionista del Gf Vip. Sarà che Alfonso voglia averla di nuovo proprio per vedere come si comportano le due e creare maggiore spettacolo? La notizia non è ancora certa e non si sa nemmeno se la Volpe accetterà. Potrebbe esserci anche un colpo di scena: potrebbe non accettare in quanto si sentirebbe una ‘ruota di scorta’. Non ci resta che attendere nuovi aggiornamenti per scoprilo. E voi che ne pensate? Fatecelo sapere commentando la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi

