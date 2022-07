Clamoroso Gf Vip 7, Alfonso Signorini ha scelto una terza opinionista. Ecco chi ci sarà con Sonia e Orietta

Manca poco alla nuova edizione del Gf Vip, la settima per esattezza e la quarta condotta da Alfonso Signorini, che partirà o il 12 o il 19 settembre. Ebbene, il conduttore, da alcune settimane, è alla ricerca di un cast spettacolare e, ogni tanto, tramite le sue instagram stories, lascia degli indizi al pubblico sui nuovi concorrenti. L’unica cosa certa e ufficiale sono i nomi delle due opinioniste: Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Nelle ultime ore, però, si vocifera che ci possa essere una terza. Ecco tutti i dettagli.

L’ultima indiscrezione che sta circolando riguarda una novità sulle opinioniste della settima edizione del Gf Vip. A quanto pare si sta valutando una terza poltrona. Questa sarebbe davvero una svolta per il reality che ha sempre avuto massimo due opinionisti. In particolare, il nome in ballo è quello di un’ex gieffina e, ormai, nota influencer, amatissima sia dai telespettatori per il suo carattere che dal mondo social.

Stiamo parlando di Giulia Salemi, italo-persiana, ex concorrente della terza edizione del Gf Vip dove ha avuto il suo esordio televisivo più importante. Due anni dopo, è ritornata nella quinta edizione del reality, avendo la sua rivincita. Giulia, nella sua prima esperienza ebbe una storia tormentata con Francesco Monte. Nell’ultima, invece, pur essendo entrata nella casa dopo ben due mesi, ebbe modo di farsi conoscere maggiormente, risultando anche cambiata e più matura. Inoltre, l’apice della felicità lo raggiunse innamorandosi di Pierpaolo Pretelli, col quale la storia d’amore procede a gonfie vele tutt’oggi.

Da quel momento la sua carriera è stata caratterizzata da un successo incredibile. Al momento è un’amatissima influencer e conta ben 1.8 milioni di followers. Subito dopo la sua seconda esperienza al reality condusse Salotto Salemi, suo programma di makeup. L’anno scorso ha condotto anche il GF VIP Party sulla piattaforma Mediaset Infinity insieme a Gaia Zorzi, sorella di Tommaso. Pochi giorni fa ha annunciato che dal 21 al 30 luglio 2022 condurrà, con Niccolò De Devitiis, il Giffoni Film Festival. Inoltre, è ambassador di tanti marchi famosi come Primadonna e Breil.

Insomma, il nuovo ruolo da opinionista potrebbe calzarle a pennello in quanto, ormai, è grandissima esperta del Gf Vip e ha avuto già diverse esperienze da conduttrice. Inoltre, Giulia Salemi si è dimostrata essere una ragazza molto umile, leale e dedita al lavoro. Sempre col sorriso sulle labbra seppur, nella vita, abbia avuto tantissimi momenti bui. Non si ha, ancora, nessuna notizia certa ma manca poco per scoprire se le voci che circolano in questi giorni siano fondate. Intanto, i fan sono già in subbuglio e sperano di rivedere la loro beniamina nel programma. E a voi piace la Salemi? Fatecelo sapere commentando la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi

