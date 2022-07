Clamoroso Gf Vip 7: La famosa vip che entrerà nella casa coinvolta in un caso di omicidio. Pubblico sconvolto

Il Gf Vip è pronto a ripartire, per la settima edizione, il 12 settembre così come comunicato dal conduttore Alfonso Signorini. Negli ultimi giorni non si fa altro che parlare del reality più amato dagli italiani e tante sono le anticipazioni e le notizie ufficiali. Come annunciato dai profili social, sia del programma che del padrone di casa pochissimi giorni fa, le opinioniste saranno Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Ci sono anche alcune indiscrezioni sul cast, tra cui una che ha sconvolto i telespettatori.

Quest’anno il Gf Vip sarà ricco di novità, in particolare per quanto riguarda i vipponi. Pare che Signorini abbia deciso di dividere la casa più spiata d’Italia in zona Vip e zona Nip alias suite e tugurio. Il conduttore, infatti, ha più volte ribadito di voler creare un cast diverso, con personaggi non del tutto noti e con meno influencer. I nomi più quotati sono quelli di Antonino Spinalbese, ex di Belen Rodriguez, la pupa Asia Gianese, Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo che si ritroverebbero a vivere sotto lo stesso tetto dopo essersi lasciati, Jeda, compagno di Vera Gemma.

Altre due vippone potrebbero essere Carolina Marconi, ex concorrente del Grande Fratello 4, che potrebbe risultare una concorrente molto valida con tanto da raccontare in seguito al tumore al seno che l’ha colpita e l’attrice Antonella Ferrari. Il nome che sta facendo più scalpore, però, è quello di Chadia Rodriguez, che non appartiene alla famosissima famiglia di Belen Rodriguez. Si tratta, invece, di una rapper italiana, di origini spagnole e marocchine.

Ebbene, la gossippara Deianira Marzano, saputa l’indiscrezione del Gf Vip, ha subito messo luce sulla ragazza su una vicenda giudiziaria in cui è stata coinvolta spiacevolmente. In realtà, ci sono stati anche tanti articoli di cronaca a testimoniare il coinvolgimento della Rodriguez. Il 1º agosto 2021 è stata iscritta nel registro degli indagati per un episodio avvenuto a Torino l’8 settembre 2017. Si tratta di una maxi indagine europea con 53 indagati per rapine con l’uso di spray al peperoncino. Chadia ha fatto anche lei parte della cosiddetta “banda dello spray” assieme al suo fidanzato di allora.

Una vicenda da brividi in cui, purtroppo, persero la vita molte persone. In molti, sui social, sono rimasti spiazzati dalla notizia e si sono chiesti come Signorini potrebbe scegliere la ragazza tra i nuovi concorrenti. Potrebbe essere che il conduttore voglia dare una chance alla Rodriguez facendole fare un percorso profondo e interiore come quello che regala il Grande Fratello. La sua partecipazione non è ancora ufficiale, non ci resta che attendere nuovi aggiornamenti per saperlo.

E voi che ne pensate? Fatecelo sapere commentando la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi

L’articolo Clamoroso Gf Vip 7: La famosa vip che entrerà nella casa coinvolta in un caso di omicidio. Pubblico sconvolto proviene da Più Donna – Notizie di Attualità, Gossip, Spettacolo e Tv.