Clamoroso GF Vip, Mediaset fa fuori Signorini e annuncia il nuovo conduttore. Inizierà a settembre. Fan sotto choc

E’ dal 2020 che va in onda il GF Vip di Alfonso Signorini e in molti si chiedono se mai tornerà a essere trasmessa la versione nip che veniva condotta da Barbara D’Urso. La conduttrice partenopea ha più volte accennato un suo ritorno in prima serata con il reality show, ma questo non è mai accaduto. Al punto che la Mediaset oggi ha deciso di metterla al timone di un’altra trasmissione, La pupa e il secchione show, che andrà in onda a partire dalla prossima settimana. Nonostante questo, una buona fetta di pubblico si domanda ancora se mai vedremo il programma come alle sue origini.

A rispondere alle domande è Andrea Palazzo, capo progetto del GF Vip, che ha rilasciato un’intervista per TvBlog: “Un ritorno al primo Gf? Sarebbe bello un ritorno alle origini per tante cose, sarebbe bello, per esempio, comunicare senza il cellulare, guardandosi negli occhi. Ma sarebbe fuori dalla storia. La realtà è cambiata, non è più quella del 2000. Il Gf delle prime edizioni, era concentrato su una claustrofobia di rapporti e dinamiche interni, che coincidevano con la famosa ideologia del buco della serratura: noi stavamo lì ad osservare quello che accadeva in casa e cercavamo di raccontare la vita che lì dentro si sviluppava abbastanza autonomamente”.

Insomma, le prime edizioni del GF Vip si concentravano completamente sulle relazioni, i litigi, la vita che si veniva a creare all’interno della casa. Un format completamente differente da quello creato da Alfonso Signorini. Il presentatore si concentra molto di più sulla vita reale dei suoi concorrenti. Gli permette di raccontare la loro storia, di risolvere i loro problemi con l’esterno, di rispolverare e tirar fuori gli scheletri dall’armadio. La vita all’interno della casa diventa quasi secondaria e accompagna le storie personali dei Vipponi, che vengono rese pubbliche in favor di pubblico.

Un’idea che si è rivelata vincente quella di Alfonso Signorini, che in due anni è riuscito a raddoppiare la messa in onda delle puntate settimanali e raddoppiare anche la durata totale del reality, che arriva a ben sei mesi. Non solo, il famoso giornalista è riuscito a convincere a prendere parte al suo show personaggi di un certo calibro: Michele Cucuzza, Barbara Alberti, Rita Rusic, Alda D’Eusanio, Fausto Leali, sono solo alcuni dei nomi più conosciuti e siamo sicuri che ce ne saranno molti altri. Gli ascolti sono esorbitanti e la Mediaset non può pensare di rinunciare al GF Vip per tornare all’edizione nip.

“Grande Fratello Vip è un titolo che si è consolidato fortemente, è chiaro. Va in onda due volte a settimana e fa numeri importanti. Per la rete in questo momento il brand GF Vip è sicuramente vincente. Questa edizione si definisce vip perché buona parte dei concorrenti sono riconoscibili, ma è chiaro che nel 2022 ci devono essere non soltanto Katia Ricciarelli e Giucas Casella, ma anche la star di Tik Tok che magari al grande pubblico televisivo non dice nulla”. Insomma, anche il Gf Vip va incontro a importanti cambiamenti e la possibilità di tornare indietro sembra nulla. Barbara D’Urso dovrà accontentarsi del suo nuovo incarico su Italia 1.

