clamoroso-gf-vip,-nathaly-caldonazzo-asfalta-soleil-con-una-percentuale-pazzesca.-ecco-di-quanto-l’ha-distaccata,-fan-in-delirio

Clamorosa sorpresa al GF Vip, Nathaly Caldonazzo è la preferita del pubblico contro Soleil e Carmen Russo. L’ex di Massimo Troisi ha vinto con un distacco netto rispetto alle altre due. La percentuale di coloro che hanno votato la Caldonazzo è infatti del 63,4% contro il 22,5% di Soleil e il 14,1% di Carmen Russo. Una sconfitta decisamente pesante per la Sorge che fino ad ora era sempre stata la preferita del pubblico a casa e stavolta non si aspettava certamente tale risultato.

Nathaly da preferita è quindi immune al televoto e ha scelto Carmen da mandare direttamente in nomination a causa dello screzio avuto con lei per l’invito al matrimonio. Molti sul web hanno esultato per tale vittoria, per molti la scelta non era tra la Caldonazzo e la Sorge in se per se, bensì tra la fazione Katia Ricciarelli e la fazione Lulù Selassie. Insomma tale votazione è stato un chiaro segnale che i fan del Gf Vip hanno voluto lanciare a Signorini, facendo capire come la decisione di non punire la Ricciarelli e di renderla addirittura immune abbia infastidito tantissimi.

Sul web infatti circolava l’ashtag #fuoriSoleil #fuoriKatia #votiamoNathaly insomma la scelta è stata molto ponderata e uno storico 63% l’ha reso molto chiaro a tutti. Intanto all’interno della casa del Gf Vip gli immuni questa sera sono davvero molti. Le sorelle Selassie Lulù e Jessica, i due amici Gianmaria e Alessandro, la più discussa Katia Ricciarelli e ovviamente la vincitrice Nathaly Caldonazzo.

Durante le nomination del Gf Vip Giucas ha nominato Manila, Carmen ha nominato Federica, Manila ha nominato Federica, Manuel ha nominato Soleil, Barù ha nominato Federica, Soleil ha nominato Miriana, Miriana ha nominato Soleil, Valeria e Giacomo hanno nominato Davide, Katia ha nominato Federica, Lulù ha votato Soleil, Alessandro ha nominato Federica, Nathaly ha nominato Manila, Jessica ha nominato Soleil, Gianmaria ha nominato Soleil.

In nomination quindi ci saranno Federica, Soleil e Carmen e una delle tre sicuramente uscirà venerdì. Si ripete quindi la stessa storia che vede nuovamente le due fazioni contrapposte e che, secondo tutti i sondaggi vede perdete Carmen Russo. Se infatti accadrà come questa settimana, il gruppo a sostegno delle Selassie e contro Katia voterà Federica, anche se è l’ultima arrivata e viceversa. Tra l’altro i fan del Gf Vip sono curiosi di scoprire come finirà la sua storia con Gianmaria.

Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

L’articolo Clamoroso Gf Vip, Nathaly Caldonazzo asfalta Soleil con una percentuale pazzesca. Ecco di quanto l’ha distaccata, Fan in delirio proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.