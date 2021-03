Clamoroso Grande Fratello Vip, Spunta il nome del vincitore dietro le quinte, Signorini furioso, ecco chi è, Fan increduli: “No, vi prego”

Questa sera ci sarà la finale del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini e in moltissimi fremono per scoprire chi sarà il vincitore. Un’edizione durata quasi sei mesi con i concorrenti diventati stufi di essere i più spiati d’Italia. Per quanto lungo, il reality ne è uscito vittorioso. Lo share non è mai andato al di sotto del 20%, battendo sempre più spesso la concorrenza e rendendo il direttore di Chi presentatore dell’anno. Un anno particolarmente difficile, quello della pandemia, durante il quale i Vipponi hanno avuto un ruolo importantissimo nel tenere compagnia agli italiani.

A svelare chi potrebbe uscire vincitore dal Grande Fratello Vip, Cristiano Malgioglio che per la finale è più entusiasta che mai. “Ha preparato una sorpresa pazzesca. Verrà vestito come non l’avete mai visto”. Il cantante ha riscosso molto successo come concorrente, ma anche da ospite in studio. Sempre in prima fila, stanno diventando molto divertenti i siparetti degli scherzi tra lui e Alfonso Signorini. Dopo il topo finto che ha determinata un momento cult dello show con il conduttore che fugge terrorizzato, è stato il momento della torta in faccia a Malgi per vendetta.

In Mediaset si pensa già a preparare un programma fatto su misura per quella che potrebbe diventare una nuova coppia televisiva. Intanto l’attenzione è tutta concentrata sulla finale che andrà in onda stasera lunedì 1 marzo. A contendersi la vittoria del Grande Fratello Vip sono rimasti Tommaso Zorzi, Dayane Mello, Stefania Orlando, Pierpaolo Petrelli e Andrea Zelletta. Cristiano Malgioglio, contattato da Libero, ha affermato che la vincitrice di questa edizione sarà Dayane Mello, la brasiliana che rappresenta le donne con i loro sbalzi d’umore e le loro infinite contraddizioni.

Insomma una rivelazione che pare non abbia fatto piacere a Signorini anche se non si come il cantautore abbia dato questo responso. Nonostante questo, tra le grazie di Cristiano Malgioglio c’è anche Tommaso Zorzi, giovane influencer con un futuro certo nel mondo del piccolo schermo. Non solo secondo Malgi, anche secondo i bookmakers sono proprio loro due a contendersela. Ecco le quote Goldbet su chi sarà il vincitore del Grande Fratello Vip. Primo posto per Tommaso Zorzi, quotato a 1.75. Segue Dayane Mello con una quota pari a 2. In terza posizione c’è Stefania Orlando, la cui vittoria è quotata a 7,5. Successivamente troviamo Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta, rispettivamente a 11 e a 21.

Stando a quanto invece riportato dal portale del Grande Fratello Vip, a vincere l'edizione sarà proprio Dayane, seguita da Tommaso e al terzo posto Pierpaolo. Al vincitore andrà un premio in gettoni d'oro di 100mila euro. Metà del montepremi sarà però destinato alla beneficenza. Il montepremi finale del Grande Fratello VIP non è nulla in confronto al cachet percepito dai concorrenti che, ricordiamo, guadagnano una cifra giornaliera e un gettone d'ingresso che varia a seconda del personaggio di turno (i più famosi guadagnano di più rispetto ai volti nuovi che, solitamente, hanno più speranze di vittoria).

