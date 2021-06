clamoroso,-il-volo-scende-in-politica!-il-glorioso-gesto-che-fa-commuovere-gli-italiani

Il trio ha lanciato un messaggio nel corso della manifestazione Prima l’Italia! Bella, libera, giusta organizzata dalla Lega.

Domenica 20 Giugno in piazza Bocca della Verità a Roma si è svolta la manifestazione indetta dalla Lega per Salvini premier. All’evento hanno partecipato diversi ospiti come la ex modella e conduttrice Hora Borselli e la cantautrice, modella e atleta paralimpica Annalisa Minetti.

Sono intervenuti all’evento, in un video messaggio, anche il trio di cantanti lirici de Il Volo, che hanno raccontato tutte le emozioni provate nel tornare ad esibirsi dal vivo lo scorso 5 Giugno.

Il Volo, le parole del trio all’evento organizzato dalla Lega per Salvini Premier

Il Volo, ovvero Paolo Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, rispettivamente due tenori e un baritono, hanno voluto partecipare all’evento con un video messaggio nel corso della manifestazione, dove hanno dichiarato:

” Sabato 5 giugno abbiamo avuto il privilegio di essere protagonisti del primo grande evento di riapertura all’Arena di Verona. È stata un’emozione indimenticabile che porteremo sempre nel nostro cuore, una serata di felicità per tutti ma anche una sfida vinta grazie al supporto del sottosegretario alla Cultura e del presidente della Regione Veneto. L’Arena di Verona è un luogo magico ma quella sera è stata veramente speciale”.

Inoltre hanno concluso affermando:

” Di fronte a ogni difficoltà c’è sempre una strada, quella delle regole e del buonsenso. Un grande abbraccio e ci vediamo al prossimo concerto dal vivo”.

La manifestazione organizzata in seguito alle riaperture del governo, ha trattato i seguenti temi, amministrazione, comuni, economia, elezioni, epidemie, esercizi commerciali, giustizia, imprenditori, impresa, investimenti e lavoro.

Che sia stato un modo per annunciare una scesa in politica da parte del gruppo musicale? Sicuramente concordiamo con il trio sulla bellezza dell’Arena di Verona, l’anfiteatro romano situato al centro della città.

Monumento simbolo di Verona insieme alle figure shakespeariane di Romeo e Giulietta.