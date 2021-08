Clamoroso in Rai, Alberto Matano fatto fuori. E’ ufficiale. Al suo posto la famosissima della politica. Fan increduli

L’inizio della prossima stagione di Ballando con le Stelle sulla Rai è stato slittato a sabato 16 ottobre 2021. Sono moltissimi i cambiamenti che attendono uno dei format di punta della Rai, che l’anno scorso si è riguadagnato questo titolo raggiungendo una media del 20% di share. Ancora non si conoscono i dettagli riguardo il nuovo cast dello show, quel che è certo è che Milly Carlucci insieme alla produzione tutta sono già all’opera da tempo per ottenere personaggi che possano entusiasmare gli affezionati telespettatori. E da TvBlog nascono delle prime indiscrezioni.

Uno dei primi concorrenti in gara a Ballando con le Stelle potrebbe essere Federico Fashion Style, che si è fatto conoscere sul piccolo schermo grazie al suo programma su Real Time, Il salone delle meraviglie. La sua partecipazione potrebbe portare un bel movimento sulla pista più famosa d’Italia. Sicuramente, sarà interessante vedere come l’hairsthylist reagirà alle critiche della tremenda giuria del programma Rai, sempre pronta a sputare sentenze senza mai contenersi. Di palette con lo zero ce ne sono state parecchie, anche se il re di queste ultime non sarà più presente.

A quanto dicono le voci anche Guillermo Mariotto ha abbandonato la Rai. Il famosissimo giurato ha deciso di prendersi un momento di pausa dal mondo della televisione, soprattutto dopo l’ultimo difficile anno passato a combattere con le restrizioni causate dalla pandemia. Una perdita molto dura per la trasmissione e per Milly Carlucci, che lo aveva al suo fianco sin dal primo anno. Ancora non si conosce il nome del Vip che prenderà il suo posto tra i terribili 5, anche se alcuni rumors hanno già proposto un nome: quello di Platinette, che potrebbe non soffrire del confronto con un personaggio così amato.

Tornando al cast di concorrenti, un altro nome in lizza per prendere lezioni dai bravissimi insegnanti di Ballando con le Stelle è quello di Morgan, che alla trasmissione ha partecipato già in passato in veste di ballerino per una notte. Il cantautore è uno dei più chiacchierati del momento. Il pubblico italiano ancora non ha dimenticato quando, l’anno scorso, ha attaccato Bugo sul palco dell’Ariston, determinando la loro uscita dal Festival di Sanremo. Conoscendo Milly Carlucci e le sue abilità di creare gruppi interessanti, sembra essere proprio il candidato ideale per la stagione che verrà sul primo canale rai.

Infine, l’ultimo pettegolezzo riguardo Ballando con le Stelle 2021 vorrebbe una delle protagoniste in gara l’anno scorso ancora in trasmissione, ma con un altro ruolo. I dettagli in merito ancora non si conoscono ma potremmo lanciare delle ipotesi. Sicuramente, una delle Vip più discusse è stata Alessandra Mussolini, che si è distinta anche per i tanti battibecchi avuti con Selvaggia Lucarelli. E’ da anni che si ipotizza l’idea di una contro giuria: che possa essere affidato proprio a lei questo arduo compito? Proprio la Mussolini dovrebbe quindi prendere il posto di Alberto Matano. Sarà cosi? Staremo a vedere, intanto attendiamo le prossime anticipazioni.

L’articolo Clamoroso in Rai, Alberto Matano fatto fuori. E’ ufficiale. Al suo posto la famosissima della politica. Fan increduli proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.