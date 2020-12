Clamoroso in Rai: Fiorello fatto fuori, Ecco chi prende il suo posto. L’annuncio di Amadeus sconvolge tutti: “Ecco cosa è successo”

Giovedì in prima serata tornerà Sanremo Giovani. E alla conduzione ci sarà ancora una volta Amadeus. Proprio in questi minuti il popolare conduttore de I Soliti Ignoti – Il ritorno ha fatto una conferenza stampa per presentare l’evento canoro che farà conoscere chi saranno i 6 dei 10 giovani che si esibiranno sul palco del Teatro Ariston. In questa occasione verranno svelati anche i Big del Festival di Sanremo 2021. Ma non è finita qua perchè Amadeus ha anche dato delle interessante anticipazioni su L’Anno che verrà (la grande festa di Rai1 per accogliere l’anno nuovo).

E il conduttore ha rivelato che non sarà il solo a condurre a questo evento, bensì verrà affiancato da un artista molto amato dal pubblico a casa: “Al mio fianco per tutta la notte alla co-conduzione ci sarà Gianni Morandi…” Insomma alla conduzione de L’Anno che verrà ci saranno Amadeus e Gianni Morandi e non Fiorello come avevano anticipato molte testate. Beppe resta a fianco di Amadeus per il Festival ma a quanto pare, non è stato scelto per Capodanno, al suo posto l’amatissimo Gianni. Si prevede quindi una guerra di ascolti con Mediaset che ha scelto di schiarare il grande Fratello per San Silvestro. Alfonso Signorini con il suo GF Vip prenderà le contromisure?

Anticipazioni L’Anno che verrà, Amadeus annuncia: “Il Capodanno di Rai1 si svolgerà in studio”

L’Anno che verrà di Rai1 sarebbe dovuto andare in scena all’interno delle Acciaierie di Terni. Purtroppo però il tutto è saltato per via di questa epidemia da Covid – 19. Ad annunciarlo è stato poco fa Amadeus, il quale però ha anche ufficializzato che il Capodanno di Rai1 andrà in onda in diretta dagli studi televisivi di Fabrizio Frizzi a Roma. Ovviamente ci saranno tantissimi cantanti a tenere compagnia a milioni di telespettatori che seguiranno comodamente dal loro divano la trasmissione.

L’Anno che verrà sarà comunque ricco di sorprese, come ha rivelato lo stesso conduttore in questa conferenza stampa per presentare Sanremo Giovani in onda giovedì prossimo su Rai1: “Il Capodanno di Rai1 si svolgerà in studio con tantissimi cantanti…” Nonostante tutti i problemi legati all’epidemia da Covid – 19, il Capodanno di Amadeus, il quale a Tv Mia è tornato a parlare di Sanremo, ci sarà come sempre su Rai1 dopo il discorso di Fine Anno del Capo dello Stato.

Amadeus e Gianni Morandi a L’Anno che verrà: con loro anche Nino Frassica?

Stamattina il popolare portale televisivo TvBlog.it ha rivelato che a L’Anno che verrà pare ci sarà anche Nino Frassica. A questo punto è lecito chiedersi se l’attore, qualora dovesse davvero esserci, affiancherà Amadeus e Gianni Morandi alla conduzione oppure se sarà uno dei tantissimi ospiti del Capodanno di Rai1. Ci saranno presto news in tal senso? E voi Che ne pensate? Fatecelo sapere sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.