Clamoroso in Rai, Mara Venier lancia la Bomba su Domenica In e spiazza tutti: Ecco chi prenderà il suo posto

Da quando nelle scorse settimane Mara Venier ha annunciato in un’intervista la sua intenzione a lasciare la conduzione di Domenica In l’anno prossimo si è subito iniziato ad ipotizzare chi possa sostituirla. Antonella Clerici, Eleonora Daniele e Francesca Fialdini sono stati solo alcuni dei nomi circolati in questi giorni. Nella puntata di oggi di Domenica In, 13 dicembre, Mara Venier durante una chiacchierata con Gabriella Carlucci ha lanciato un’idea per la prossima edizione di Domenica In che ha spiazzato tutti. Mara Venier sarà la conduttrice anche di Domenica In 2021/2022?

Mara Venier rivela: “Sogno una Domenica In itinerante magari l’anno prossimo”

A Domenica In, Mara Venier durante l’intervista a Gabriella Carlucci ha ripercorso la carriera di quest’ultima, che non appare sugli schermi da molti anni. Le due conduttrici hanno condotto insieme anche il Cantagiro nel 1991. E proprio parlando della trasmissione musicale, hanno raccontato di essersi divertite non solo per la trasmissione in sé, ma anche perché durante i mesi estivi si spostavano di città in città ed ecco allora l’idea che a questo punto ha lanciato la conduttrice Mara Venier: “Uno dei miei sogni è fare una Domenica In itinerante. Magari l’anno prossimo.” Insomma la conduttrice veneta ha ammesso che quando finalmente si tornerà alla normalità ed a spostarsi liberamente si potrebbe realizzare una Domenica In itinerante, che ogni settimana mostri un posto diverso.

Domenica In 2021: Mara Venier conduttrice per la quarta edizione consecutiva?

Gli ascolti di Domenica In sono ottimi e Mara Venier in queste tre edizioni si è presa le sue rivincite e soddisfazioni anche contro coloro che la consideravano troppo anziana per condurre. La dichiarazione che la conduttrice ha fatto oggi nel suo salotto aprono di nuovo alla possibilità che Mara Venier, al contrario di quanto affermato nelle scorse settimana, possa rimanere alla conduzione per il quarto anno consecutivo. Nel frattempo il marito si è espresso sulle possibili sostitute.

Mara Venier lascia Domenica In 2021/2022: il marito dice la sua su chi condurrà al suo posto

Da quando Mara Venier ha dichiarato di avere l’intenzione di lasciare Domenica In a fine stagione in molti si chiedono chi condurrà al suo posto Domenica In 2021/2022. In queste settimane sono circolati vari nomi, alcuni smentiti altri no ed adesso è dire la sua è intervenuto il marito della conduttrice veneta Nicola Carraro. L’imprenditore infatti, sul suo profilo Instagram ufficiale, ha pubblicato un video nel quale annunciava un ironico sondaggio su chi sostituirà Mara Venier a Domenica In 2021/2022 rilanciando alcuni nomi come Antonella Clerici, Caterina Balivo ed Eleonora Daniele e stroncandone altri

Domenica In 2021/2022, chi sostituirà la Venier? Il marito promuove Antonella Clerici, Caterina Balivo ed Eleonora Daniele

Dunque, nel suo totonome Nicola Carraro ha ammesso che vedrebbe bene al posto di Mara Venier a Domenica In 2021/2022 Caterina Balivo, Eleonora Daniele ed Antonella Clerici. Nel dettaglio sulla prima ha rivelato: “È una tipo Mara, farebbe benissimo, ma non credo che lo farà”. Sulla conduttrice di Storie Italiane Eleonora Daniele invece ha svelato: “Ha tanta gavetta alle spalle, è preparata, ha tutte le capacità e professionalità per fare bene”. Ed infine sull’ex conduttrice di Vieni da me, Caterina Balivo, che attualmente manca dagli schermi televisivi ha ammesso: “Spiritosa, bella ragazza, anche lei con tanta gavetta, mi piace molto”. Il marito di Mara Venier, oltre a delle conduttrici ha anche indicato i nomi di possibili conduttori della prossima stagione di Domenica In come Alberto Matano su cui ha dichiarato: “Ha fatto un’ottima prova a Vita in diretta” e Pierluigi Diaco che ha definito: “Un po’ più anarchico, ma è una persona intelligente ha un gran cuore e una grande sensibilità.”

La Venier sostituita a Domeica In da Antonella Clerici o Eleonora Daniele? La risposta delle conduttrici

Nicola Carraro non ha inserito nell'elenco altri nomi circolati in questi giorni come quello di Francesca Fialdini e Maria Teresa Ruta. Mentre su Carlo Conti, invece, ha spiegato che lui è più adatto alle prime serate. Ma le conduttrici citate cosa hanno risposto sulla possibilità di sostituire Mara Venier a Domenica In 2021/2022? Antonella Clerici impegnata tutti i giorni con È sempre mezzogiorno ed il venerdì sera con The Voice Senior ha già spiegato che non condurrà Domenica In. Eleonora Daniele, invece, ha commentato il video in questione del marito di Mara Venier così: Mara è insostituibile. Domenica In è sua e lo sarà per sempre. Mara è Mara. E come lei nessuna.