Clamoroso in Rai, Milly Carlucci fa fuori Alberto Matano: non sarà più nel suo programma. Lei è furiosa. Cos’è successo

Milly Carlucci è concentrata su Ballando con le Stelle, al via sabato 16 ottobre, ma con un occhio guarda già a Il Cantante Mascherato, il suo altro show di successo in onda su Rai1. Insomma ultimamente Milly si è lamentata di un basso budget concesso dalla Rai al programma nonostante i suoi show facciano sempre bottino di ascolti, ma proprio a causa di questi fondi abbassati ha dovuto rinunciare ad alcuni personaggi.

Insomma c’è voglia di Tale e Quale Show e c’è voglia dell’altro show originale dove i vip cantano mascherati. I telespettatori torneranno da casa a chiedersi: chi canta dietro la maschera? Le frasi cult della regina di Rai1 – Chi c’è dietro la maschera? Giù la maschera! – si sono rivelate un boomerang per Star in the Star, lo show clone di Ilary Blasi a rischio chiusura dopo i dati disastrosi delle prime due puntate. Il pubblico ha voltato le spalle a programmi già visti, preferendo gli originali. Detto questo, quando torna il Cantante Mascherato?

Salvo variazioni di palinsesto, sempre possibili, Il Cantante Mascherato tornerà su Rai1 venerdì 11 febbraio 2022. La terza edizione della versione italiana del format cult Masked Singer avrà 6 puntate, una in più dell’anno scorso. La finale superò il 20%, unico show di Rai1 della stagione 2020/2021 assieme a Ballando a raggiungere questa soglia di share.

Un posizionamento strategico a ridosso del Festival di Sanremo, in programma dal 1 al 5 febbraio 2022 al Teatro Ariston con la conduzione e direzione artistica di Amadeus. Il Cantante Mascherato, se le date saranno confermate, beneficerebbe così di un imponente battage pubblicitario. Non è da escludere un’ospitata di Milly Carlucci a Sanremo.

Il Cantante Mascherato 3, cambia la giuria? Le indiscrezioni

Ci saranno cambiamenti al Cantante Mascherato? Ovviamente non potrà mancare la conduttrice Milly Carlucci che è al lavoro per trovare i migliori concorrenti per la trasmissione. Naturalmente l’obiettivo è quello di fornire uno spettacolo degno di nota come è successo per le passate edizioni. Per quanto riguarda la giuria, nella prima edizione abbiamo visto Guillermo Mariotto, Patty Pravo, Francesco Facchinetti e Ilenia Pastorelli, mentre nella seconda, al posto di quest’ultima vi era Caterina Balivo, oltre che Costantino Della Gherardesca subentrato a Mariotto. Per quest’anno dobbiamo aspettarci qualche cambio? Sentiamo le ultime indiscrezioni.

A quanto pare ci potranno essere dei cambi in giuria. Milly infatti mentre ha deciso di lasciarel inalterata quella di Ballando con le stelle, sta invece pensando a qualche cambiamento per Il Cantante mascherato. Non solo, le prime indiscrezioni dicevano che Milly avrebbe voluto anche per il Cantante Mascherato, Albeno Matano come opinionista e voce popolare, ma a quante pare non sarà così. Salta quindi Matano e sicuramente qualche altro nome, ma è ancora presto per sapere quale.

