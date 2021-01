Intimissimi non vuole più collaborare con Fedez. A svelarne i dettagli è lo stesso rapper, che lo ha raccontato ai suoi follower durante una diretta su Twitch. La nuova piattaforma dello streaming è molto in voga tra i giovani e il famosissimo cantante la usa moltissimo per trascorrere il tempo in zona rossa, creandosi uno spazio apposito per le sue performances chiamato la tana del boomer. Spesso ad intervenire è anche la moglie e anche su questa nuova forma di social i due hanno moltissimo successo, così come in ogni iniziativa che promuovono.

Fedez e Chiara Ferragni sono stati un vero e proprio esempio durante la pandemia di Covid-19. Hanno rispettato tutte le regole, anche quando avrebbero potuto evaderle, dimostrandosi in grado di essere una giusta ispirazione per i loro follower. Questo ovviamente ha comportato problemi di noia al povero cantante, chiuso in casa Ferragnez per molto, troppo tempo. Così, ha dato il via a concerti casalinghi che ci fanno provare un po’ di pena per i poveri vicini, ma anche a lunghe dirette dove racconta se stesso e lancia scoop come quello di Intimissimi.

Un Fedez senza freni, del tutto concorde con il suo carattere. Il rapper infatti ogni volta che viene attaccato da qualcuno non perde tempo a intervenire tramite delle stories su Instagram, così come è sempre pronto a difendere la bella moglie. Con l’utilizzo di Twitch unito alla noia del momento, i suoi flussi di parole non trovano fine. Finisce così nel mirino il noto brand di Intimissimi, che ha un rapporto lavorativo con i Ferragnez che va avanti ormai da tantissimo tempo. Sembrerebbe però che adesso sia giunto al termine, e non per volontà della seguitissima coppia.

Fedez si è presentato sulla piattaforma con indosso un pigiama, spiegando che avrebbe dovuto realizzare un post per Intimissimi che però era stato annullato: “Se sono in pigiama? Si! Dovevo fare un post di Intimissimi, mi scade il contratto e mi odiano”. Doveva essere quindi di pochi minuti prima la notizia che il brand multinazionale non avrebbe riconfermato il contratto del cantante. La causa di questa decisione sarebbe uno scherzo considerato di cattivo gusto fatto dal rapper in un post di sponsorizzazione, e Fedez spiega ai suoi follower i particolari, dichiarandosi per nulla pentito.

“Sapete perché mi odiano quelli di Intimissimi? Perché una volta ho fatto una storia con le mutande di Lupin ed ho scritto Lupin e fra parentesi la , così è uscito LuPENE. Loro si sono arrabbiati però ne è valsa la pena”. Forse un errore di comunicazione da parte di Fedez, che però è tanto amato dal pubblico social italiano anche per il suo carattere giocherellone e a volte un po’ birbante, che spesso fa arrabbiare anche la sua amorevole mogliettina. Per il momento pare quindi che la collaborazione col marchio di intimo sia conclusa per il rapper, ma ancora non sappiamo nulla sul rapporto con Chiara Ferragni, che nel 2017 ha anche ricoperto il ruolo di designer per l’evento A Legend of Beauty.