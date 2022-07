clamoroso,-maria-de-filippi-rivuole-filippo-bisciglia-e-lo-porta-nel-suo-programma.-ecco-al-posto-di-chi,-fan-in-delirio

Nelle ultime ore stanno girando voci su un possibile ritorno in tv di Filippo Bisciglia. L’amato conduttore di Temptation island, rimasto orfano del programma, potrebbe essere scelto dalla stessa Maria De Filippi in un nuovo programma Mediaset. I fan sperano tanto che si tratti di voci veritiere e non di un’illusione siccome si sono dimostrati molto scontenti di non averlo visto in tv quest’estate.

Infatti, la Fascino PGT, casa produttrice di Maria De Filippi, ha cancellato il programma consuetudinario estivo, Temptation Island. Inoltre, lo stesso Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, ha dichiarato che la decisione di non mandare in onda il programma quest’estate sia dipesa da una voglia di cambiamento e di sperimentare cose nuove. Ha tenuto a specificare, però, che non si tratta di un addio definitivo anche perché il pubblico è stato sempre molto fedele ed affezionato.

Lo stesso Filippo Basciglia, con un lungo video pubblicato su Instagram, ha confessato di essere rimasto molto male di non aver condotto, quest’estate, Temptation island che lo ha visto protagonista per ben otto edizioni. Non sono mancati i commenti dei fan che gli hanno fatto sentire tutto il loro calore e la loro comprensione. Motivo per cui, molto probabilmente, l’ex gieffino, potrebbe far parte di un nuovo reality.

Stiamo parlando de La Talpa. Il reality, andato in onda per la prima volta nel 2005 e poi nel 2008, tornerà nel marzo 2023 su Italia 1. La notizia ufficiale è stata data da parte dei vertici Mediaset alla presentazione del nuovo palinsesto televisivo. La casa produttrice sarà la Fascino PGT ma al timone della conduzione non ci sarà Queen Mary. Quest’ultima avrebbe voluto Simona Ventura la quale, però, pochi giorni fa ha smentito la sua partecipazione. Dunque, si vocifera che un papabile conduttore potrebbe essere proprio Filippo Bisciglia.

L’indiscrezione è stata data dal gossipparo Amedeo Venza sul suo profilo Instagram. In realtà, molto più precisamente, il ruolo che Filippo Bisciglia dovrebbe ricoprire è quello di inviato del reality. Insomma, trattandosi di una persona cui Maria è molto affezionata, la partecipazione di Filippo potrebbe essere quasi scontata. Bisogna solo capire il ruolo preciso. La notizia ha, ovviamente, reso felice molto i fan e sicuramente renderà molto orgoglioso il conduttore di Temptation island.

Un’altra papabile conduttrice di La Talpa potrebbe essere Silvia Toffanin, reginetta di Verissimo nonché compagna di Pier Silvio. Il reality partirà in primavera e ci saranno 10 concorrenti nel cast, alcuni dei quali sono già noti per avere partecipato ad altri programmi di Maria De Filippi. Tra questi si vocifera che possano esserci Gemma Galgani, Gianni Sperti e Ida Platano da Uomini e donne. Ancora, Stefano Bettarini, Elenoire Casalegno, Marco Carta, l’uomo Gatto e Laura Maddaloni. Non ci resta che attendere notizie ufficiali. A voi piacerebbe la partecipazione di Filippo Fatecelo sapere sui nostri profili Su Facebook e anche suINSTAGRAM .

