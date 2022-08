clamoroso-matrimonio-a-prima-vista-9:-una-coppia-ha-ingannato-tutti-accordandosi.-ecco-gli-audio-incriminanti

Matrimonio a prima vista Italia è un programma televisivo italiano trasmesso dal 2016 e che ora è giunto alla nona edizione. Negli ultimi anni è andato in onda su Discovery+ per poi passare in chiaro su Real Time. Negli ultimi giorni è stato al centro di un vero e proprio scandalo a causa di una coppia che si è accordata solo per avere visibilità. I telespettatori sono rimasti davvero delusi in quanto sono stati presi in giro dai protagonisti e c’è stata una vera rivolta sui social. Ecco tutti i dettagli.

E’ stata la stessa trasmissione a scoprire il raggiro dei protagonisti e a volerne pubblicare gli audio proprio per smascherarli e farli conoscere anche al pubblico. La coppia in questione è formata da Lucas, curatore d’arte, e Carolina, barista. I due apparentemente avevano svolto anche un percorso molto soddisfacente tanto da andare a convivere a casa di lui. E, quando tutta la produzione e regia di Matrimonio a prima vista avrebbe dovuto avviare le riprese di questa fase della loro vita, è venuto tutto a galla.

Durante le riprese, i due, credendo di non essere ascoltati e di avere i microfoni spenti, iniziarono a bisbigliare tra loro facendo emergere il loro piano che consisteva nel partecipare al programma solo per visibilità e non per trovare l’amore. Così ha iniziato ad esordire Carolina: “Io ho un piccolo problema. Da quando mi hai detto che il tuo scopo è quella cosa… da quando mi hai detto che il tuo scopo è la visibilità… Di metterci d’accordo perché tu ne devi uscire bene. Io sono… Eh ti ho capito. Però io piuttosto esco come una st…nza capito? Nel senso che non riesco proprio a fingere o ad accordarci per qualcosa, cioè io non ce la posso fare”.

Dunque, quello più sicuro e intento a raggirare sia il programma che i telespettatori è stato per lo più Lucas che ha risposto così: “Tu devi essere te stessa. Siediti qua. Noi ci siamo visti al locale e tu mi hai detto: ‘Guarda Lucas, non mi è scattata. Se tu lo capisci io mi sciolgo, sono più carina. Se tu invece no sono più st….za.’ E ti ho detto: ‘Guarda, ho capito’. Per venirti incontro ti ho detto: ‘Anche io ho una situazione’. Ma non ti ho detto che doveva venire fuori fig..o o brutto, non me ne frega un ca…o!” (https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=6QyPO9GzJn0 )

La produzione di Matrimonio a prima vista, per trasparenza nei confronti del pubblico, ha deciso di pubblicare tali audio sul canale youtube del programma. Anche perché, sin dall’inizio era abbastanza chiaro a tutti che tra i due non ci fosse chissà quale sintonia tanto che i fan più appassionati notarono subito che Carolina era più distaccata al contrario di Lucas che si mostrava volenteroso nel creare una storia. Lo scopo del ragazzo era chiaro: creare una messa in scena per far appassionare il pubblico ma, di concreto non c’è mai stato nulla, voleva solo visibilità. Ovviamente, nei loro confronti verranno prese delle drastiche decisioni. E voi che ne pensate? Fatecelo sapere sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi

